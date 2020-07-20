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Лукашенко заявил, что Россия ограничила внешние лимиты для белорусских банков

Помимо РФ, так поступили и некоторые другие страны, сказал белорусский президент

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отдельных странах ограничили внешние лимиты для белорусских банков, и потребовал на этом фоне персональной ответственности банкиров за привлеченные средства на внешних рынках.

"Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков", - сказал Лукашенко на встрече с руководством Национального банка в понедельник. Президента цитирует госагентство БелТА.

В данной связи Лукашенко поручил Нацбанку найти альтернативные возможности привлечь ресурсы для диверсификации базы банков. "Такие же задачи - ключевые показатели эффективности - надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника президента", - отметил белорусский лидер.

"У вас должно быть, как в правительстве: каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка этого не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах, чтобы привлечь денежные ресурсы", - заявил глава государства, обращаясь к руководству Нацбанку.

Александр Лукашенко Белоруссия

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