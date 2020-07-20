Рынок акций начал неделю с роста выше 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях расширения программы стимулирования экономики в условиях роста числа новых случаев заражения коронавирусом в мире, а также на фоне ослабления минорных настроений на рынке нефти; индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов во главе с раллирующими бумагами "Интер РАО".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2802,24 пункта (+1%), индекс РТС - до 1235,85 пункта (+1,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,7%.

Доллар просел до 71,43 рубля (-0,45 рубля).

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB".

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (+7,8%, до 5,69 рубля; объем торгов превысил 4,888 млрд рублей), ВТБ (+5,7%), АФК "Система" (+4,4%), "Магнита" (+4,4%), "ФСК ЕЭС" (+2,8%), "Россетей" (+2,7%), "Мечела" (+2,2%), "РусГидро" (+2,1%), "Ростелекома" (+1,9%), "Газпрома" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Яндекса" (+1,7%), Сбербанка (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,7%).

Акции "Интер РАО" продолжили отыгрывать пятничную новость о том, что совет директоров компании на заседании 31 июля рассмотрит вопрос о стратегии ПАО до 2025 года с перспективой до 2030 года. Изначально планировалось, что документ о стратегии будет принят в мае 2020 года, но затем срок был перенесен на третий квартал.

На портале правовой информации утром в понедельникбыл опубликован полный текст приказов (с поясными ценами в приложениях) о повышении внутрироссийских цен на газ "Газпрома" для промышленности с 1 августа на 3%, тем самым была снята неопределенность с индексацией цен на газ.

Просели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Мечела" (-0,2%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, российский рынок акций отставал от глобальных рынков на протяжении прошлой недели, в понедельник игроки решили сократить часть этих потерь. В целом, рынок остается в поисках направления движения, так как катализаторов у российского рынка сейчас нет и, кроме того, в качестве традиционно спокойного фактора выступает летний сезон отпусков.

Стартовавший сезон финансовой отчетности международных компаний за второй квартал продемонстрирует влияние пандемии на корпоративные результаты, а также прольет свет на то, что можно ожидать от финансовых показателей российских компаний. Инвесторы также наблюдают за ходом переговоров о предоставлении пакета помощи в ЕС ($750 млрд) и в США ($1,0 трлн), отмечает аналитик.

По словам руководителя отдела управления акциями компании "Сбербанк Управление Активами" Евгения Линчика, в фокусе внимания инвесторов сохраняются фискальные стимулы со стороны ЕС и США, которые продолжают поддерживать рынки и остаются важным фактором влияния на цены всех активов. В минувшую пятницу лидеры стран ЕС начали обсуждать фонд восстановления экономики объемом 750 млрд евро. Согласно сообщению Bloomberg, в понедельник лидеры ЕС одобрили один из основных пунктов по плану перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавируса. На этой неделе, как ожидается, президент США продолжит переговоры с представителями двух партий в Конгрессе о деталях следующего плана стимулирования экономики страны.

Глобальные рынки продолжают восстанавливаться после значительного падения в марте на фоне непрекращающейся пандемии и, как следствие, значительных монетарных стимулов со стороны финансовых властей крупнейших экономик. Российский рынок акций также постепенно восстанавливается, крупные компании по-прежнему выплачивают значительные дивиденды. Сырьевые рынки, несмотря на попытки коррекции, остаются на относительно высоких уровнях. Спрос со стороны Китая продолжает увеличиваться на различные виды сырья, закупки нефти также растут, отмечает Линчик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Интер РАО" продолжили пятничный рост в ожидании пересмотра в конце июля долгосрочной стратегии развития компании.

В США индексы начали неделю с роста во главе с высокотехнологичным сектором, индекс S&P 500 обновил очередной максимум с февраля. С одной стороны, настроения на биржах поддерживались ожиданиями новых стимулирующих мер, которые Конгресс будет обсуждать на этой неделе, а также надеждами на разработку вакцины против вируса. С другой стороны, однако, сохранение высоких темпов роста новых случаев заболевания коронавирусом сдерживало покупки.

В Европе индексы также подросли, в регионе ждут новостей относительно программ поддержки европейских экономик, которые лидеры ЕС обсуждают еще с прошлой пятницы. На нефтяном рынке игроки на повышение нерешительны у июньского пика $43,96 за баррель Brent и сдерживают энтузиазм на фоне рисков ослабления спроса со стороны США (ввиду коронавируса) и Китая (из-за наводнений). В целом цены, однако, смотрятся весьма уверенно и при отсутствии значимых негативных факторов в ближайшие дни могут протестировать многонедельные максимумы.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник выросли во многом благодаря корпоративным историям. Рублевый индикатор превысил 2800 пунктов, следующим сопротивлением теперь становится уровень 2835 пунктов. Для долларового РТС сопротивлением выступает отметка 1250 пунктов, которое индекс не может отвоевать с конца июня. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2750-2850 пунктов, считает Кожухова.

Аналитики Нордеа банка также отмечают, что несмотря на продолжение переговоров лидеров ЕС по общеевропейскому фонду на 750 млрд евро для восстановления экономики, для рынков важнее сам факт согласования данного фонда. На неделе внимание также могут привлечь индексы деловой активности PMI в ЕС, которые будут опубликованы в пятницу. Реакция на эти данные, скорее всего, не будет симметричной. Если индексы окажутся лучше ожиданий, то это не должно оказать сильного влияния на рынки. Если индексы укажут на менее оптимистичные ожидания менеджеров по закупкам, то в пятницу аппетит к риску останется ослабленным. Одним из ключевых факторов риска для рынков остается распространение коронавируса в США, которое, по-видимому, привело к замедлению восстановления американской экономики в последние недели.

Нефть Brent продолжает проторговывать область вокруг $43 за баррель, возможности роста цен тут являются ограничены, поскольку определять их динамику продолжат перспективы восстановления мировой экономики, которые по-прежнему туманны. В пятницу Банк России, как ожидается, снизит ставку на 25 б.п., желая оставить себе пространство для маневра в сентябре. Тем не менее, цикл снижения ставки в России подошел к своему логичному завершению, полагают эксперты Нордеа банка.

В понедельник в Азии динамика индексов оказалась смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite подскочил на 3,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), улучшились настроения в Европе (индексы CAC 40 и DAX растут на 0,5-1%, FTSE просел на 0,5%), пытается расти Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,3% и превысил 3230 пунктов).

Инвесторы следят за ходом саммита ЕС в Брюсселе, который продолжается уже четвертый день. Европейские СМИ отмечают напряженную атмосферу обсуждений бюджета ЕС на 2021-2027 годы и плана антикризисного восстановления экономики.

Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. ЦБ страны оставил ставку без изменений третий месяц подряд после снижения на 20 базисных пунктов в апреле для оживления экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Как отмечает South China Morning Post, это решение оправдало ожидания рынка в связи с признаками восстановления экономики страны. На прошлой неделе данные Государственного статистического управления КНР показали, что ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2%.

Нефть утром в понедельник проседала на фоне новостей о росте новых случаев заражения коронавирусом в мире, но к вечеру цены отыграли потери; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 17 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,19 за баррель (+0,1% и -0,5% в пятницу), августовская цена WTI - $40,69 за баррель (+0,3% и -0,4% в пятницу).

Трехдневная скользящая средняя прироста заболевших в мире выросла до рекордных 242 тыс., при этом примерно 30% новых случаев приходится на США, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на пять единиц - до 253, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 954 буровых установок.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли акции ПАО "Галс-девелопмент" (+39,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+25,8%), ПАО "Фармсинтез" (+12,3%), ПАО "Уралкуз" (+10,3%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (+5,9%), "Мосэнерго" (+3,9%), ГДР Etalon Group (+3,2%, до 111,68 рубля).

Акции ПАО "Галс-девелопмент" обновили максимум за год после публикации сильного отчета за полугодие 2020 года по РСБУ: чистая прибыль в январе-июне 2020 года выросла до 15,293 млрд рублей против прибыли в 123,588 млн рублей годом ранее (рост в 124 раза).

Совет директоров девелопера Etalon Group рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов в размере 12 рублей на акцию за 2019 год, говорится в сообщении компании. За 2018 год группа выплатила дивиденды в размере $0,19 на акцию.

Подешевели акции ПАО "Южуралникель" (-8,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-7,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-3,2%), "Южного Кузбасса" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,915 млрд рублей (из них 7,844 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).