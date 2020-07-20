Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,77 руб., подешевев на 43,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,09 копейки - до 76,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах перед пиком налоговых выплат июля. В понедельник, 27 июля, компаниям-экспортерам необходимо перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, во вторник, 28 июля, - налог на прибыль.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу вечером подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".

"Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к сокращению российской экономики на 4,8% в 2020 году, - прогнозируют аналитики S&P GR. - Тем не менее, взвешенная макроэкономическая политика, в том числе гибкий обменный курс, а также сильная позиция внешнего нетто-кредитора и низкий уровень госдолга должны позволить экономике страны адаптироваться к этим изменившимся условиям".

Прогноз "стабильный" отражает точку зрения агентства относительно сбалансированности бюджетных рисков и рисков финансовой нестабильности, обусловленных снижением цен на нефть и влиянием пандемии коронавируса, с одной стороны, и сильных внешнеэкономических и бюджетных показателей, с другой.

Инвесторы также продолжают следить за данными о росте числа новых случаев заражения коронавирусом в мире. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано около 14,5 млн случаев заражения COVID-19, число жертв превысило 605 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

При этом в США в субботу второй день подряд было выявлено более 70 тыс. новых случаев. На утро понедельника в стране суммарно выявлено 3 млн 773 206 заражений (рост за сутки - 61 793), скончались 140 534 человека (+ 415 человек за сутки), излечились более 1,13 млн человек.

Экономика США по итогам второго квартала сократилась на 37% в годовом выражении, свидетельствует оценка Международного валютного фонда (МВФ) по итогам миссии в соответствии с четвертой статьей устава. МВФ также прогнозирует, что по итогам года падение ВВП страны составит 6,6%, "несмотря на беспрецедентную политику поддержки экономики".

"Восстановление экономики США после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, может быть "медленным и неравномерным", предупредили бывшие председатели Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и Бен Бернанке в своем обращении к американским конгрессменам.

"Чем дольше продлится рецессия, тем значительнее будет ущерб для финансового положения домохозяйств и бизнеса и тем больше времени потребуется для возмещения ущерба", - говорится в тексте их выступления, опубликованном на сайте Бруклинского института.

Йеллен и Бернанке призвали Конгресс расширить меры поддержки экономики США. В частности, они выступили за продление истекающей в конце июля программы надбавок к пособиям по безработице.

Переговоры 27 государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе, запланированные на два дня, в понедельник продолжились четвертый день подряд.

В миреНа саммите ЕС Макрон вышел из себя, а трое политиков поругались с премьером НидерландовНа саммите ЕС Макрон вышел из себя, а трое политиков поругались с премьером НидерландовЧитать подробнее

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция договорились о том, что 390 млрд евро из восстановительного фонда будут выделяться в качестве грантов, а остальные средства - как займы под низкие проценты.

"Жесткие переговоры только что подошли к концу. Мы можем быть довольны полученным сегодня результатом. Все продолжится сегодня после полудня", - написал канцлер Австрии Себастьян Курц в твиттере утром в понедельник.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры глав государств и правительств стран ЕС, несмотря на трудности, все же идут в правильном направлении, и отметила желание лидеров достичь соглашения.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник торги на внутреннем валютном рынке начались с падения рубля до 72,15 в паре с долларом и до 82,59 - в паре с евро. "В первой половине дня российская валюта плавно отступала от своих локальных минимумов. Укрепление рубля (до 71,33 руб.за доллар) ускорилось в конце дневной части валютных торгов на фоне восстановления цен на нефть марки Brent до $43 за баррель. На наш взгляд, на этой неделе пара "доллар-рубль" может опуститься до 70,5 руб. за доллар в преддверии очередного заседания Совета директоров Банка России, которое состоится 24 июля. Поддержку рублю могут оказать ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны регулятора. Ключевая ставка может быть снижена до 4%", - подчеркивает Союнов.

"После утренних максимумов по доллару и евро экспортеры приступили к продаже валютной выручки. Открытие понедельника выдалось для рубля не вполне удачным, главным образом в паре против евро. На фоне продолжения напряженных переговоров на саммите ЕС курс евро активно рос на международном и российском рынке. (. . .) Однако в дальнейшем зарубежные валюты скорректировались и почти всю вторую половину дня снижались. К окончанию рабочего дня рубль укреплялся примерно на 0,6% в парах с долларом и евро, хотя внешний фон по-прежнему сохранялся неоднозначным: валюты emerging markets демонстрировали смешанную динамику, а на рынке нефти наблюдалась волатильность. По всей видимости, после обновления очередных максимумов экспортеры предпочли начать конвертацию валютной выручки по привлекательному курсу в рамках подготовки к предстоящим налоговым платежам", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому повышению после снижения значительную часть дня на опасениях, что продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом, в особенности в США, препятствует восстановлению мировой экономики и ограничит на спрос на энергоносители.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 0,01% - до $43,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась в цене на 0,15% - до $40,65 за баррель.

Помимо этого, трейдеры следят за ходом переговоров лидеров стран Евросоюза по антикризисному плану и ситуацией вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики в США.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 июля на 24,89 копейки, до 71,9628 руб., и увеличил курс евро на 70,81 копейки, до 82,3902 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,4 копейки по отношению к пятнице и составил 71,7292 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 10,49 копейки и составил 71,6728 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 313,502 млн, из которых $561,489 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 752,013 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 35,43 копейки, до 82,1886 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени поднялся на 8,06 копейки и составил 81,9811 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR540,274 млн, из которых EUR217,457 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR322,817 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 16 и 15 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей.

Аукционы прямого репо на сроки 28 дней и 364 дня не состоялись в связи с отсутствием заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Это третий аукцион месячного репо, не состоявшийся из-за отсутствия заявок. На первом аукционе годового репо, прошедшем в июне 2020 года, спрос был небольшим: банки привлекли всего 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,39% и 4,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 3 б.п. - до 4,63% и 4,73% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,77% годовых.

"Банки оставили без внимания аукционы РЕПО ЦБ и казначейства. В понедельник банки не проявили никакого интереса к ликвидности от Федерального казначейства и Банка России. Так, казначейство проводило аукционы РЕПО с фиксированной ставкой, которые остались без заявок участников. Банк России проводил аукционы одномесячного и годового РЕПО, которые также были признаны несостоявшимися. Ситуация с ликвидностью у крупнейших банков остается более чем комфортной, и в условиях ожидания дальнейшего снижения ставок банки не проявляют интереса к денежным ресурсам. В пятницу Банк России проведет очередное заседание, на котором можно ожидать очередного смягчения процентной политики (мы ожидаем минимальный шаг в 25 б.п.), а банки начнут предварительные выплаты по основным налоговым платежам (НДПИ, акцизы и НДС), окончательные расчеты по которым пройдут в следующий понедельник", - отмечает Кравченко.

курсы валют рубль доллар евро

Новости по теме

Новости

"Система" объединила все свои фармактивы в "Алиум Групп"

Лукашенко заявил, что Россия ограничила внешние лимиты для белорусских банков

Лукашенко заявил, что Россия ограничила внешние лимиты для белорусских банков

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

ЕС отказался принимать экстерриториальные санкции США

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Газовики ЕС представили план создания сети транспорта водорода за 64 млрд евро

Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года

Чиновники предложили обязать госкомпании закупить российские машины на два года вперед

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Росфинмониторинг предложил ввести лимит для расчетов наличными по гражданско-правовым договорам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');