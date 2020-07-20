Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 71,45 руб. в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,77 руб., подешевев на 43,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,09 копейки - до 76,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах перед пиком налоговых выплат июля. В понедельник, 27 июля, компаниям-экспортерам необходимо перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, во вторник, 28 июля, - налог на прибыль.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу вечером подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".

"Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к сокращению российской экономики на 4,8% в 2020 году, - прогнозируют аналитики S&P GR. - Тем не менее, взвешенная макроэкономическая политика, в том числе гибкий обменный курс, а также сильная позиция внешнего нетто-кредитора и низкий уровень госдолга должны позволить экономике страны адаптироваться к этим изменившимся условиям".

Прогноз "стабильный" отражает точку зрения агентства относительно сбалансированности бюджетных рисков и рисков финансовой нестабильности, обусловленных снижением цен на нефть и влиянием пандемии коронавируса, с одной стороны, и сильных внешнеэкономических и бюджетных показателей, с другой.

Инвесторы также продолжают следить за данными о росте числа новых случаев заражения коронавирусом в мире. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано около 14,5 млн случаев заражения COVID-19, число жертв превысило 605 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

При этом в США в субботу второй день подряд было выявлено более 70 тыс. новых случаев. На утро понедельника в стране суммарно выявлено 3 млн 773 206 заражений (рост за сутки - 61 793), скончались 140 534 человека (+ 415 человек за сутки), излечились более 1,13 млн человек.

Экономика США по итогам второго квартала сократилась на 37% в годовом выражении, свидетельствует оценка Международного валютного фонда (МВФ) по итогам миссии в соответствии с четвертой статьей устава. МВФ также прогнозирует, что по итогам года падение ВВП страны составит 6,6%, "несмотря на беспрецедентную политику поддержки экономики".

"Восстановление экономики США после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, может быть "медленным и неравномерным", предупредили бывшие председатели Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и Бен Бернанке в своем обращении к американским конгрессменам.

"Чем дольше продлится рецессия, тем значительнее будет ущерб для финансового положения домохозяйств и бизнеса и тем больше времени потребуется для возмещения ущерба", - говорится в тексте их выступления, опубликованном на сайте Бруклинского института.

Йеллен и Бернанке призвали Конгресс расширить меры поддержки экономики США. В частности, они выступили за продление истекающей в конце июля программы надбавок к пособиям по безработице.

Переговоры 27 государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе, запланированные на два дня, в понедельник продолжились четвертый день подряд.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция договорились о том, что 390 млрд евро из восстановительного фонда будут выделяться в качестве грантов, а остальные средства - как займы под низкие проценты.

"Жесткие переговоры только что подошли к концу. Мы можем быть довольны полученным сегодня результатом. Все продолжится сегодня после полудня", - написал канцлер Австрии Себастьян Курц в твиттере утром в понедельник.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры глав государств и правительств стран ЕС, несмотря на трудности, все же идут в правильном направлении, и отметила желание лидеров достичь соглашения.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в понедельник торги на внутреннем валютном рынке начались с падения рубля до 72,15 в паре с долларом и до 82,59 - в паре с евро. "В первой половине дня российская валюта плавно отступала от своих локальных минимумов. Укрепление рубля (до 71,33 руб.за доллар) ускорилось в конце дневной части валютных торгов на фоне восстановления цен на нефть марки Brent до $43 за баррель. На наш взгляд, на этой неделе пара "доллар-рубль" может опуститься до 70,5 руб. за доллар в преддверии очередного заседания Совета директоров Банка России, которое состоится 24 июля. Поддержку рублю могут оказать ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны регулятора. Ключевая ставка может быть снижена до 4%", - подчеркивает Союнов.

"После утренних максимумов по доллару и евро экспортеры приступили к продаже валютной выручки. Открытие понедельника выдалось для рубля не вполне удачным, главным образом в паре против евро. На фоне продолжения напряженных переговоров на саммите ЕС курс евро активно рос на международном и российском рынке. (. . .) Однако в дальнейшем зарубежные валюты скорректировались и почти всю вторую половину дня снижались. К окончанию рабочего дня рубль укреплялся примерно на 0,6% в парах с долларом и евро, хотя внешний фон по-прежнему сохранялся неоднозначным: валюты emerging markets демонстрировали смешанную динамику, а на рынке нефти наблюдалась волатильность. По всей видимости, после обновления очередных максимумов экспортеры предпочли начать конвертацию валютной выручки по привлекательному курсу в рамках подготовки к предстоящим налоговым платежам", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому повышению после снижения значительную часть дня на опасениях, что продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом, в особенности в США, препятствует восстановлению мировой экономики и ограничит на спрос на энергоносители.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 0,01% - до $43,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась в цене на 0,15% - до $40,65 за баррель.

Помимо этого, трейдеры следят за ходом переговоров лидеров стран Евросоюза по антикризисному плану и ситуацией вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики в США.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 июля на 24,89 копейки, до 71,9628 руб., и увеличил курс евро на 70,81 копейки, до 82,3902 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,4 копейки по отношению к пятнице и составил 71,7292 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 10,49 копейки и составил 71,6728 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 313,502 млн, из которых $561,489 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 752,013 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 35,43 копейки, до 82,1886 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени поднялся на 8,06 копейки и составил 81,9811 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR540,274 млн, из которых EUR217,457 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR322,817 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 16 и 15 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей.

Аукционы прямого репо на сроки 28 дней и 364 дня не состоялись в связи с отсутствием заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Это третий аукцион месячного репо, не состоявшийся из-за отсутствия заявок. На первом аукционе годового репо, прошедшем в июне 2020 года, спрос был небольшим: банки привлекли всего 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,39% и 4,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 3 б.п. - до 4,63% и 4,73% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,77% годовых.

"Банки оставили без внимания аукционы РЕПО ЦБ и казначейства. В понедельник банки не проявили никакого интереса к ликвидности от Федерального казначейства и Банка России. Так, казначейство проводило аукционы РЕПО с фиксированной ставкой, которые остались без заявок участников. Банк России проводил аукционы одномесячного и годового РЕПО, которые также были признаны несостоявшимися. Ситуация с ликвидностью у крупнейших банков остается более чем комфортной, и в условиях ожидания дальнейшего снижения ставок банки не проявляют интереса к денежным ресурсам. В пятницу Банк России проведет очередное заседание, на котором можно ожидать очередного смягчения процентной политики (мы ожидаем минимальный шаг в 25 б.п.), а банки начнут предварительные выплаты по основным налоговым платежам (НДПИ, акцизы и НДС), окончательные расчеты по которым пройдут в следующий понедельник", - отмечает Кравченко.