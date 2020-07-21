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Россия вошла в число стран с наиболее ответственными плательщиками

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия вошла в группу лидеров среди стран, в которых покупатели наиболее своевременно оплачивают счета поставщикам товаров и услуг, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные ежегодного исследования Dun & Bradstreet Payment Study. В его основе лежат данные, которые партнеры Dun & Bradstreet (в России это - "СПАРК-Интерфакс") собирают по единой методике.

Самые аккуратные плательщики, согласно данным за 2019 год, живут в Дании, где в срок оплачивается почти 87% счетов, на Тайване (75%), Нидерландах (70%) и других странах северной Европы. В России в срок оплачивается 62,4% счетов.

Странами-аутсайдерами, где в срок оплачивается менее 40% счетов, в 2019 году оказались, в частности, Португалия, Китай, Индия, Египет.

По мнению замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимира Сальникова, цифры по России могут объясняться структурными факторами, например, высокой долей крупных компаний и госсектора. Генеральный менеджер отеля Courtyard St.Petersburg Center West Pushkin, член Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и КСО Яков Адамов сказал "Интерфаксу", что на платежную дисциплину компании влияют корпоративная культура и отстроенность процессов в компании, руководители компании как проводники культуры и их вовлеченность в каждый ее аспект, а также культура того региона, где бизнес существует - что принято и что не принято как на деловом уровне, так и на бытовом.

"СПАРК-Интерфакс"

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