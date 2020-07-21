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Нефть подорожала на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются во вторник на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по Москве составила $43,40 за баррель, что на $0,12 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник, 20 июля, эти контракты подорожали на $0,14 (0,3%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,03 (0,07%) - до $40,84 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,22 (0,5%).

Августовский контракт WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Цена сентябрьского фьючерса WTI во вторник утром повышается на $0,05 (0,12%) и составляет $40,97 за баррель.

Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых.

В то же время в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

Хотя первые результаты испытаний вакцины несомненно являются "хорошей новостью, ученые заявляют, что слишком рано точно говорить, достаточно ли ее для защиты", отмечает аналитик Think Markets Фавад Разакзада, которого цитирует MarketWatch.

Он также подчеркнул, что "в последние несколько недель нефтяные цены были на редкость спокойны, что может говорить о вероятности резкого движения в ближайшем времени".

Между тем лидеры стран Евросоюза после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы, объявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Brent WTI Коронавирус Евросоюз

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