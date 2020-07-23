Рынок акций РФ превысил 2850 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос в ожидании снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и на фоне высокой нефти, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились из-за слабой статистики в США; индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с конца февраля, при этом лидерами подъема выступили бумаги "Норникеля" и акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2851,79 пункта (+0,6%, днем индекс превышал 2866 пунктов), индекс РТС - 1261,62 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар подорожал до 71,21 рубля (+0,15 рубля).

Обновили свои максимумы акции Petropavlovsk (+23,2%, до 36 рублей), Polymetal (+7,4%), ПАО "Полюс" (+5,2%), также выросли бумаги "Селигдара" (+11,1%), ПАО "Бурятзолото" (+4,3%), ПАО "Лензолото" (+1,7%).

Золото подорожало до 9-летнего максимума на фоне роста напряженности между США и Китаем. Цена фьючерсов на золото в четверг выросла до $1897,4 за унцию (+1,7%). Исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года - $1891,9 за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Petropavlovsk в четверг отчитался о росте в первом полугодии производства золота на 42% - до 320,6 тыс. унций. Продажи компании выросли на 39%, до 312,4 тыс. унций.

Также выросли акции "Норникеля" (+3,2%), "РусАла" (+2,3%), "Магнита" (+1,5%), "Татнефти" (+0,9%), "Яндекса" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,3%).

Совет директоров НЛМК рекомендовал утвердить дивиденды за второй квартал 2020 года в размере 4,75 рубля на акцию, общая сумма выплат составит $400 млн (132% свободного денежного потока). Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 12 октября 2020 года. Дивиденды НЛМК за первый квартал составили 3,21 рубля на акцию.

Подешевели акции АФК "Система" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Мечела" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "Россетей" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, индекс МосБиржи развернулся вниз от нового 4-месячного максимума. Мировые рынки в четверг предпринимали попытки восстановления после отката, вызванного обострением политического конфликта между США и Китаем, однако к вечеру четверга настроения вновь ухудшились. Глобальные инвесторы при этом стараются игнорировать и очередной виток роста заболеваемости коронавирусом в мире, считая, что проблема пандемии вскоре будет решена благодаря появлению эффективной вакцины.

Индекс МосБиржи обновил максимум с начала марта, индекс РТС переписал 4-месячную вершину, после чего нефтяные цены стали сдавать позиции, а затем и внешние фондовые площадки перешли к нисходящей коррекции, ускоренной негативными данными по количеству обращений за пособием по безработице в США (показатель неожиданно вырос впервые с апреля).

Лидерами роста на рынке акций РФ выступили акции Petropavlovsk благодаря сильному производственному отчету за первое полугодие. На фоне достигнутых многолетних максимумов цен на золото и серебро пользовались спросом и другие производители драгоценных металлов ("Полюс", "Полиметалл"). Также восходящую динамику сохранили некоторые ритейлеры, активно повышавшиеся в последние сессии.

Тем не менее, на достигнутых российским рынком относительно высоких уровнях потенциал дальнейшего роста пока выглядит ограниченным. Индексам будет проблемно продолжать штурмовать локальные вершины без устойчивой восходящей динамики мировых площадок, считает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций продолжает положительную переоценку на ожиданиях снижения доходностей по безрисковым вложениям. Кроме того, свой вклад в повышение индексов в четверг внесли корпоративные новости. Продажи "М.Видео-Эльдорадо" выросли в первом полугодии на 7,6%. "Северсталь" сообщила о падении прибыли в первом полугодии на 49%, до $463 млн. Вероятно, что за второй квартал дивиденды могут составить до 15,4 рубля на акцию. Компания Polymetal увеличила производство на 2%, до 358 тыс. унций в золотом эквиваленте. Выручка Mail.ru Group выросла во втором квартале на 25,5%. Индекс МосБиржи протестировал сопротивление 2850 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги золотодобывающих компаний.

Рубль оказался под давлением на фоне неуверенности в нефти, что связано с тревожными ожиданиями из-за ухудшения дипломатических отношений между США и Китаем. Можно также говорить о некоторой коррекции доллара после многодневного ослабления на Forex. В США число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю до 1,42 млн при ожиданиях 1,3 млн. Данное обстоятельство привело к дальнейшему снижению доходностей по казначейским обязательствам США и усилило рост золота. Слабая статистика воспринимается рынком в качестве подкрепления идеи долгого периода стимулирующих мер Федрезерва.

Дальнейший рост российских индексов может оказаться проблематичным на фоне слабой нефти и растущих рисков возвращения ограничительных мер в ряде стран. В Японии отмечен самый большой прирост заболеваемости COVID-19 с апреля, в США зарегистрировано уже 3,9 млн случаев за все время и 143 тыс. летальных исходов, отмечает аналитик.

Аналитики Нордеа банка также отмечают, что многочисленные сообщения о фискальных стимулах, которые повышают ожидания более быстрого восстановления мировой экономики, продолжают поддерживать аппетит к рисковым активам. Евровалюта поднялась к $1,16, получая поддержку после согласования общеевропейского фонда для восстановления экономики ЕС. Однако трения между двумя крупнейшими экономиками мира (США и Китая) нивелируют позитивный эффект от ожиданий нового пакета поддержки экономики в США.

Ключевым локальным событием станет в пятницу заседание Банка России - прогноз о снижении ставки на 25 б.п. с умеренно мягким сигналом сохраняется, и такое решение не должно оказать значимого влияния на рынки, считают эксперты Нордеа банка.

На фоне напряженности в отношениях между США и Китаем динамика индексов в Азии в четверг была смешанной (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), Европа после дневного роста растеряла оптимизм (индексы CAC 40, DAX ушли в "минус", FTSE сократил прирост до 0,1%), снижается Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Власти США накануне распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне. "Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

В США в четверг вышла слабая статистика: число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 1,416 млн при прогнозах на уровне 1,3 млн. Число новых заявок неделей ранее было пересмотрено до 1,307 млн с 1,3 млн.

Нефть

Нефть локально корректировалась вниз, но вечером отыграла потери; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $44,25 за баррель (-0,1% и -0,1% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркута" (+9%), ПАО "Владимирский химический завод" (+8,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (+8% и +3,4% "префы"), "М.Видео" (+5%), En+ (+4,8%), "Объединенной вагонной компании" (+4,5%), "Белона" (+3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,3%), GDR X5 Retail (+2,6%), ГДР Mail.ru Group (+2,6%).

Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") ждет сильных финансовых показателей по итогам первого полугодия и планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов в августе, после публикации отчета, сообщила финансовый директор компании Екатерина Соколова на телефонной конференции в четверг.

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (-18,5%), ПАО "Галс-девелопмент" (-6,3%), "МРСК Волги" (-3,2%), ПАО "Фармсинтез" (-3,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,385 млрд рублей (из них 8,736 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).