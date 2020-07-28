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ННК рассматривает возможность расширения мощности Хабаровского НПЗ втрое - до 15 млн т

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова рассматривает возможность увеличения втрое мощности "ННК-Хабаровский НПЗ" - до 15 млн тонн нефти в год, следует из годового отчета завода.

В ННК "Интерфаксу" пояснили, что расширение мощности будет возможно в случае благоприятной макроэкономической ситуации и доступа к льготному финансированию.

В отчете сообщается, что в 2020 году предполагалось привлечь специализированные организации и разработать технико-экономические обоснования (ТЭО) строительства комплекса глубокой переработки нефти на новой производственной площадке. Комплекс будет интегрирован с существующим производством Хабаровского НПЗ.

В ННК уточнили, что к настоящему времени такая специализированная организация была привлечена, ведется разработка ТЭО. Сроки строительства нового комплекса будут зависеть от привлечения внешнего финансирования.
Кроме того, в 2020 году в пределах существующей площадки НПЗ планировалось строительство установки гидроочистки вакуумных газойлей (ВГО) и установки получения водорода (УПВ). Также в 2020 году предполагалось завершить строительство двух резервуаров и ввести их в эксплуатацию.

"Несмотря на сложную текущую экономическую ситуацию в стране, группа ННК в лице ХНПЗ продолжает оставаться гарантом безопасности с точки зрения обеспечения высококачественными нефтепродуктами потребителей Дальнего Востока. Продолжается работа как по обеспечению надежности настроенных технологических процессов, так и рассматриваются различные варианты развития, соответствующие интересам бизнеса, края и конечных потребителей", - подчеркнули в ННК.

В мае прошлого года сообщалось, что Хабаровский НПЗ может удвоить мощности до 10 млн тонн нефти в год и вложить в расширение порядка 300 млрд рублей. Тогда говорилось о планах построить новый комплекс в районе поселка Березовый под Хабаровском.

По итогам прошлого года объем поставок нефти на Хабаровский НПЗ составил 4,7 млн тонн. Поставки светлых нефтепродуктов завода в полном объеме осуществляются на внутренний рынок.

Независимая нефтегазовая компания Хабаровский НПЗ

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