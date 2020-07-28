Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 481 230+228 689

Подконтрольный ВТБ холдинг консолидировал 100% зернового трейдера "Мирогрупп"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Деметра-холдинг", в котором консолидированы зерновые активы группы ВТБ, стал владельцем 100% зернового трейдера "Мирогрупп ресурсы".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", доля холдинга в "Мирогрупп" выросла с 70% до 100%, одновременно доля Андрея Долуды, владевшего пакетом в размере 30%, снизилась до нуля.

ВТБ приобрел 70% в капитале "Мирогрупп ресурсы" в августе 2019 года.

В отчете ВТБ по МСФО сообщалось, что "вследствие наличия потенциальных прав голоса группа получает экономические выгоды и осуществляет контроль в отношении 100% доли" "Мирогрупп ресурсы".

Стоимость вознаграждения ВТБ оценил в 987,5 млн рублей, в том числе первоначальный платеж - 90 млн рублей, остальное - ожидаемые платежи второй и третьей очереди и по колл-опциону.

В пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" подтвердили, что увеличение доли "Деметра-холдинга" в "Мирогрупп ресурсы" произошло в рамках договоренности сторон.

"Увеличение доли в "Мирогрупп ресурсы" и консолидация 100% полностью соответствует стратегии "Деметра-холдинга" по выстраиванию интегрированной экспортной цепочки на рынке зерна", - отметил генеральный директор "Деметра-холдинга", заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого передала пресс-служба.

ВТБ создал вертикально интегрированный холдинг на базе зерновых и логистических активов, передав в него доли в компаниях, связанных с этим бизнесом. Активы консолидированы на базе "Деметра-холдинга", который принадлежит ВТБ через ряд структур.

Банк передал в зерновой холдинг свой пакет в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) в размере 50% минус одна акция и долю в ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" в размере 35,36%. Также на структуры "Деметра-холдинга" приобретались 100% "Новороссийского зернового терминала".

Кроме того, "Деметра-холдингу" принадлежит контрольный пакет оператора "Рустранском", в структуру которого входит ж/д перевозчик зерновых "Русагротранс", и 50% в глубоководном зерновом терминале в Тамани.

В конце апреля было объявлено, что партнерами ВТБ в "Деметра-холдинге" стали структуры Таймураза Боллоева и Александра Винокурова. АО "Агронова" Боллоева и Marathon Group Винокурова получили по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно. ВТБ остался контролирующим владельцем холдинга.

Деметра-холдинг ВТБ Мирогрупп ресурсы

Новости
Экономический кризис

Около трети ТЦ в России до сих пор не открылись

Экономический кризис

Минпромторг начал готовить план на случай второй волны коронавируса

Минпромторг начал готовить план на случай второй волны коронавируса

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Экономический кризис

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года

Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил $51 млрд

ЦБ допустил, что экономика вернется к уровню 2019 г. только в 2022 г.

ЦБ допустил повторение ситуации с отрицательными ценами на срочном рынке "Мосбиржи"

Правительство одобрило допэмиссию "Аэрофлота"

Правительство одобрило допэмиссию "Аэрофлота"

Владелец "Корчмы Тарас Бульба" объявлен в розыск

Владелец "Корчмы Тарас Бульба" объявлен в розыск

Индекс МосБиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');