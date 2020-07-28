Подконтрольный ВТБ холдинг консолидировал 100% зернового трейдера "Мирогрупп"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Деметра-холдинг", в котором консолидированы зерновые активы группы ВТБ, стал владельцем 100% зернового трейдера "Мирогрупп ресурсы".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", доля холдинга в "Мирогрупп" выросла с 70% до 100%, одновременно доля Андрея Долуды, владевшего пакетом в размере 30%, снизилась до нуля.

ВТБ приобрел 70% в капитале "Мирогрупп ресурсы" в августе 2019 года.

В отчете ВТБ по МСФО сообщалось, что "вследствие наличия потенциальных прав голоса группа получает экономические выгоды и осуществляет контроль в отношении 100% доли" "Мирогрупп ресурсы".

Стоимость вознаграждения ВТБ оценил в 987,5 млн рублей, в том числе первоначальный платеж - 90 млн рублей, остальное - ожидаемые платежи второй и третьей очереди и по колл-опциону.

В пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" подтвердили, что увеличение доли "Деметра-холдинга" в "Мирогрупп ресурсы" произошло в рамках договоренности сторон.

"Увеличение доли в "Мирогрупп ресурсы" и консолидация 100% полностью соответствует стратегии "Деметра-холдинга" по выстраиванию интегрированной экспортной цепочки на рынке зерна", - отметил генеральный директор "Деметра-холдинга", заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Виталий Сергейчук, слова которого передала пресс-служба.

ВТБ создал вертикально интегрированный холдинг на базе зерновых и логистических активов, передав в него доли в компаниях, связанных с этим бизнесом. Активы консолидированы на базе "Деметра-холдинга", который принадлежит ВТБ через ряд структур.

Банк передал в зерновой холдинг свой пакет в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) в размере 50% минус одна акция и долю в ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" в размере 35,36%. Также на структуры "Деметра-холдинга" приобретались 100% "Новороссийского зернового терминала".

Кроме того, "Деметра-холдингу" принадлежит контрольный пакет оператора "Рустранском", в структуру которого входит ж/д перевозчик зерновых "Русагротранс", и 50% в глубоководном зерновом терминале в Тамани.

В конце апреля было объявлено, что партнерами ВТБ в "Деметра-холдинге" стали структуры Таймураза Боллоева и Александра Винокурова. АО "Агронова" Боллоева и Marathon Group Винокурова получили по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно. ВТБ остался контролирующим владельцем холдинга.