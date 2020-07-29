ЦБ РФ освободил "Силовые машины" от обязанности раскрывать информацию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк России 28 июля принял решение освободить ПАО "Силовые машины" от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности, говорится в сообщении машиностроительного концерна.

Единственный акционер силовых машин принял решение направить в ЦБ РФ обращение с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию 19 июня. Тогда же было принято решение и об изменении формы собственности "Силовых машин" с ПАО на АО.

"Внести в устав общества изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, утвердить устав АО "Силовые машины". Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах", - говорилось в сообщении.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. ООО "Севергрупп", осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, является владельцем 100% акций "Силовых машин".

"Силовые машины" с начала 2018 года находятся под американскими санкциями.