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ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ выдал более 20 тыс. ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5% на 58,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Средняя сумма кредита достигла 2,8 млн рублей. Доля программы от общего объема всех выдач ипотеки ВТБ занимает порядка 30%.

В пресс-службе отметили, что наибольшее число сделок по программе оформлено в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Татарстане, Новосибирской области и Краснодарском крае.

"Расширение условий госпрограммы в части максимально возможной суммы кредита позволило заемщикам рассматривать для покупки практически все объекты в новостройках - сейчас в ВТБ большинство сделок с квартирами в новых домах проходится именно на ипотеку с госсубсидированием", - отметил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля. Она действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

В июне президент России Владимир Путин поручил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 до 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн рублей - в других регионах.

Минимальный первоначальный взнос по программе изначально составлял 20%, в июне в правительство был внесен проект постановления, по которому взнос должен снизиться до 15%.

ВТБ

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