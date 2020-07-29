ВЭБ и ВТБ дадут 11,6 млрд рублей кредита концессионеру "Восточного выезда" в Башкирии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ВЭБ, ВТБ и ООО "Башкирская концессионная компания" (БКК, входит в "ВТБ Инфраструктурный холдинг") подписали договор о выдаче БКК синдицированного кредита для строительства и эксплуатации платной автодороги - нового выезда из Уфы на трассу М-5 "Урал" ("Восточный выезд"), сообщила пресс-служба ВЭБа.

Сумма кредитного лимита - 11,6 млрд рублей.

Дорога будет построена по концессионному соглашению, заключенному с республикой Башкортостан.

"Кредит является старшим долговым финансированием в рамках концессионного соглашения. Таким образом, БКК полностью выполнены обязательства по привлечению средств частных инвесторов и финансовых организаций для успешной реализации проекта "Восточный выезд", - говорится в сообщении.

Проект финансируется по программе "Фабрика проектного финансирования" (оператор программы - ВЭБ.РФ). Программа предусматривает предоставление денежных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита (займа), реализуемых с применением мер государственной поддержки.

"Восточный выезд" - это крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект в республике, реализуемый на основе закона о концессионных соглашениях. Срок концессии (концессионное соглашение подписано в 2017 году) - 25 лет.

Дорогу начали строить в 1992 году. В 2007 году строительство остановилось, сейчас только "ведется работа по содержанию" Восточного выезда. Проект предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля длиной 1,2 км, мостового перехода с 4 полосами движения через реку Белую с эстакадой в 2,7 км, автодороги протяженностью 10 км с развязкой на федеральную трассу М-5 "Урал".

Общая стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 33,554 млрд рублей. Выезд планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Основными участниками "Башкирской концессионной компании" являются "ВТБ Инфраструктурный холдинг" и турецкий строительный и инвестиционный холдинг Limak Group.