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Россыпь золота в Приамурье продана в 800 раз дороже стартовой цены

Купила ее компания с уставным капиталом 10 000 рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Зарегистрированная чуть больше года назад компания "Три П" с уставным капиталом 10 000 рублей предложила за участок россыпного золота в Амурской области 574 млн рублей, что в 800 раз превысило начальную цену (710 000 рублей), следует из информации сайта torgi.gov.ru.

На торги выставлялся золотоносный участок в бассейне реки Семертак в Селемджинском районе площадью чуть более 59 кв. км. Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 390 кг, Р2 - 45 кг, Р3 - 104 кг.

В конце прошлого года на аукционе за него было предложено 32 млрд рублей, что в 3,4 раза больше, чем рекордная сумма, за которую было продано в 2017 году крупнейшее по запасам золоторудное месторождение Сухой Лог. Однако победитель - ООО "Успех" - лицензию так и не выкупил.

В этот раз борьбу за участок вели 11 компаний. Организаторы торгов полагают, что столкнулись с очередным противостоянием конкурентов.

"Аукцион состоялся, и лицензия будет предоставлена, но, скорее всего, в дальнейшем будет изъята из-за невыполнение условий. На оплату дается 30 дней после регистрации лицензии. С недобросовестными торгами по данному участку мы уже сталкивались, когда он ушел за 32 млрд рублей. Искусственное завышение цены - это противостояние конкурентов, лишь бы не досталось другим", - заявил "Интерфаксу" замначальника Амурнедр Анатолий Воропаев.

Он отметил, что в дальнейшем торги по данному участку будут, скорее всего, проводиться только раз в год.

В Амурнедрах отмечают, что законодательно "черный список" недропользователей, срывающих торги, не предусмотрен. В конкурентной борьбе они готовы терять задатки, которые уходят в пользу государства.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Три П" зарегистрировано в Благовещенске 20 марта 2019 года. Основным видом деятельности компании указана добыча драгоценных металлов. Учредитель и гендиректор - Пилос Манукян.

Амурская область Три П Семертак Сухой Лог Успех Амурнедра Благовещенск Пилос Манукян

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