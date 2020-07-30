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В Удмуртии запустили выпуск чип-конденсаторов для РЖД и "Росатома"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Предприятие "Элеконд" (Сарапул, Удмуртия) запустило серийное производство чип-конденсаторов для электроники, основными потребителями которых являются структуры "РЖД" и "Росатома". Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

"С привлечением льготного займа предприятие запустило серийное производство алюминиевых конденсаторов вертикальной чип-конструкции для поверхностного монтажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий бюджет модернизации оборудования предприятия в рамках проекта составил около 500 млн рублей, из которых 280 млн были предоставлены ФРП под 5% годовых.

Чип-конденсатор – устройство, которое позволяет накапливать и хранить энергию, сглаживать пульсации токов. Они используются для преобразования напряжения в электронике, источниках питания, светотехнике, робототехнике, системах управления, в медицинском, нефтегазовом оборудовании, а также в железнодорожной автоматике и оборудовании аэропортов.

"В отличие от зарубежных аналогов, сарапульские чип-конденсаторы имеют более широкий диапазон рабочих температур – от -60С до +105С, а также более широкий диапазон номинальных напряжений – от 6,3 В до 450 В и емкость от 1,0 до 10000 мкФ", - отмечается в сообщении.

Основными потребителями продукции станут предприятия РЖД, "Роскосмоса", "Росатома", МЧС, радиоэлектронной, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей промышленности.

Отмечается, что срок службы таких конденсаторов достигает 25 лет.

Пресс-служба сообщает также, что ранее предприятие запустило серийное производство еще четырех типов конденсаторов, которые позволяют заменить зарубежные аналоги: аксиальные алюминиевые с расширенной шкалой номиналов, радиальные алюминиевые с проволочными выводами, алюминиевые с радиальными самофиксирующимися выводами и конденсаторы с двойным электрическим слоем.

ОАО "Элеконд" занимается производством алюминиевых оксидно-электролитических, танталовых объемно-пористых, танталовых и ниобиевых оксидно-полупроводниковых конденсаторов. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" предприятием через ОАО "Комбин" владеют частные лица – Денис и Наталия Козловы, Александра Конышева и другие.

Удмуртия Элеконд РЖД Росатом

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