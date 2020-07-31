Доллар превысил 74 руб. впервые с 14 мая

Евро подорожал до максимума с конца марта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс доллара поднялся выше 74 руб./$1 впервые с 14 мая, евро торгуется на максимальных отметках с конца марта.

Курс доллара США составил 73,98 руб./$1 в 12:11 по московскому времени, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар поднимался до 74,02 руб./$1. Евро стоил 87,6 руб./EUR1, подорожав на 95 копеек (это максимальная отметка с 31 марта). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 87,16 копейки - до 80,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает падать к доллару и евро днем в пятницу на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Давление на рубль также оказывает спрос нерезидентов на валютную ликвидность в целях репатриации дивидендных выплат российских компаний.

Дивидендные выплаты "Газпрома" составляют 360,8 млрд рублей, "ЛУКОЙЛа" - 242,5 млрд, "Сургутнефтегаза" - 23,2 млрд, "Роснефти" - 191,5 млрд. Дивиденды по преимуществу были выплачены в июле, часть из них была использована на покупку валюты.

Ускорение темпов роста доллара к рублю связано с возобновлением роста американской валюты на Forex в рамках фиксации прибыли после достижения парой "евро-доллар" максимальных отметок с мая 2018 года ($1,1908). Кроме того, участники рынка приступили к ребалансировке позиций в последний день месяца.