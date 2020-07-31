Подъем рынка акций РФ замедлился к вечеру пятницы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу замедлил подъем из-за просевшей фондовой Америки, где после локального всплеска покупок игроки предпочли зафиксировать прибыль в конце недели. Индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2900 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидировали в подъеме вслед за золотом акции золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2911,57 пункта (+1%), индекс РТС - 1234,44 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 74,3 рубля (+1,13 рубля), золото подорожало до $1992,4 за унцию (+1,3%; локально цена превышала $2005 за унцию - новый максимум).

По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 1,7%, а индекс РТС просел на 1,7% на фоне роста доллара на 2,57 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции ПАО "Лензолото" (+7,6% и +9,8% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+5,6%), ПАО "Полюс" (+4,7%), "Селигдара" (+4,6%), Polymetal (+3,1%), но просели акции Petropavlovsk (-0,3%).

Также выросли бумаги "АЛРОСА" (+3,2%), АФК "Система" (+3%), Сбербанка (+2,1%), "Россетей" (+2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Яндекса" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "Мечела" (+0,7%).

В пятницу совет директоров ПАО "Интер РАО" рассмотрит вопрос о стратегии компании до 2025 года с перспективой до 2030 года.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,2% "префы") по российским стандартам (РСБУ) за первое полугодие 2020 года составила 436,872 млрд рублей после 37,93 млрд рублей убытка за январь-июнь 2019 года, сообщила компания.

Просели акции "Магнита" (-2%), "Татнефти" (-1,2%), "Ростелекома" (-0,4%), "Башнефти" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,904 млрд рублей (из них 12,645 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Мнение аналитиков

По словам аналитика компании "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, локальному улучшению настроений на рынках в конце недели способствовали отчеты за второй квартал компаний Qualcomm, Apple, Facebook, Amazon и Alphabet, прибыль которых превысила ожидания. Кроме того, в четверг стало известно, что Qualcomm и китайская Huawei подписали долгосрочный контракт о лицензировании технологий, согласно которому Huawei сможет использовать запатентованные Qualcomm технологии на своих устройствах. Помимо этого, китайская компания заплатит $1,8 млрд для покрытия ранее неуплаченных лицензионных сборов. Подписанное соглашение положительно отразится на выручке будущих периодов для Qualcomm, однако может навлечь на себя пристальное внимание властей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ослабление рубля подогрело рост индекса МосБиржи, однако экономическая неопределенность оказывала давление на металлургов и нефтяников. Среди лидеров роста вновь доминировали акции золотодобывающих компаний на фоне очередных рекордов золота. Из корпоративных событий стоит отметить рекомендацию совета директоров "Мобильных телесистем" (+0,2%, до 326 рублей) выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 8,93 рубля на одну акцию.

Продолжается конвертация дивидендов нерезидентами. На будущей неделе "Газпром" начислит своим инвесторам около 361 млрд рублей. Часть этих средств также будет конвертироваться в валюту, оказывая давление на рубль. Позитивной новостью является то, что этой выплатой "Газпрома" закрываются основные дивидендные платежи на рынке акций, полагает аналитик.

Нефть в конце июля подросла, сделав заявку на повышение цены четвертый месяц подряд. Однако рост этот во многом обеспечивается слабым долларом, который показал самое сильное месячное падение за десятилетие. В экономическом плане ситуация вновь ухудшается из-за распространения COVID-19 и возвращения ограничительных мер. Например, в Великобритании вновь введены меры социального дистанцирования в северных графствах. Взлет цен на драгоценные металлы является ответом инвесторов на агрессивное смягчение денежной политики ФРС. Еще одним этапом роста в ближайшие месяцы может стать таргетирование доходностей казначейских обязательств США. В любом случае, отметка $2000 за тройскую унцию золота может быть преодолена в ближайшем будущем, считает Кочетков.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, мировые рынки некоторое время в пятницу демонстрировали хороший рост, что было поддержано неплохими данными по индексу деловой активности в непроизводственном секторе Китая. Индекс МосБиржи консолидировался в узком диапазоне недалеко от вершины сессии, демонстрируя более сильную динамику благодаря непрекращающемуся снижению рубля. В то же время индекс РТС находился под давлением, хотя внешний фон долгое время оставался благоприятным. После открытия американской сессии мировые рынки акций резко снизились, однако на рынке акций РФ это вызвало довольно сдержанную реакцию, констатирует эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру остался в плюсе, но отступил от максимумов дня вместе с ухудшением зарубежных настроений. Акции золотодобытчиков получили поддержку от обновления фьючерсами на золото очередного исторического максимума ($2005 за унцию). Депозитарные расписки "Ленты" скорректировались после ралли в первой половине недели. Акции "Магнита" продолжили отступление от июльского пика в рамках коррекции, несмотря на публикацию накануне сильных финансовых результатов за второй квартал.

Индекс МосБиржи завершил июль ростом выше 2900 пунктов, долларовый индекс РТС при этом остался зажатым в коридоре 1200-1280 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2860-2940 пунктов, считает Кожухова.

Зарубежные рынки

Торги в США в пятницу стартовали повышением трех основных индексов, однако затем в плюсе остался только "высокотехнологичный" Nasdaq, который поддержали превысившие прогнозы квартальные результаты Facebook, Apple и Amazon. В остальном рынок США находился под давлением неоднозначных макроэкономических данных и неспособности американских законодателей достичь компромисса по вопросу очередного пакета экономической помощи. На следующей неделе в США будет опубликован ключевой отчет о состоянии национального рынка труда за июль.

Настроения на зарубежных фондовых площадках в пятницу склонялись в сторону коррекционных. Макроэкономическая статистика конца недели в основном показала слабость крупнейших экономик, что встревожило инвесторов, хотя и было ожидаемым. В ближайшие дни стоит обратить повышенное внимание на окончательные индексы деловой активности Китая, Европы и США за июль, а также ключевой отчет о состоянии американского рынка труда в следующую пятницу. В августе многие инвесторы могут уйти на каникулы, что по умолчанию будет увеличивать волатильность. Покупатели пытаются сохранить позиции, но позитивных драйверов становится все меньше.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%), после утреннего роста ушли в "минус" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,5-1,4%) и Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,1%).

По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране зарегистрировано более 4,62 млн случаев заражения, скончались свыше 154,9 тыс. человек.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 51,1 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,7 пункта. Индекс PMI превышает пограничную отметку 50 пунктов пятый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

В пятницу в Европе вышли слабые статданные: экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года упала на рекордные 12,1% к первому кварталу и на 15% в годовом выражении при прогнозах снижения на 12% и 14,5% соответственно, согласно Trading Economics. Таким образом, экономика еврозоны вошла в рецессию.

По данным Минторга США, расходы населения в июне выросли на 5,6% к маю, когда расходы выросли на 8,5% (а не на 8,2%, как сообщалось ранее), а доходы в июне сократились на 1,1% после майского снижения на 4,4%. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение расходов населения США в июне на 5,5% и снижение доходов на 0,5%.

Тем временем, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле упал до 72,5 пункта по сравнению с июньскими 78,1 пункта. Предварительное значение индекса в июле составляло 73,2 пункта, и аналитики в среднем ожидали пересмотра до 73 пунктов, сообщает Trading Economics.

Нефть в пятницу скорректировалась вверх на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП, вызвавших в четверг падение цен до трехнедельных минимумов; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,16 за баррель (+0,5% и -1,9% в четверг), сентябрьская цена WTI - $39,95 за баррель (+0,1% и -3,3% накануне).

Участники рынка обеспокоены тем, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру приведет к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу, пишет MarketWatch.

Тем временем страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.