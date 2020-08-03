Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Функционирование приложения TikTok, в котором пользователи загружают свои короткие видеозаписи, будет прекращено в США, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, (приложение TikTok) тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно", - сказал президент США, отметив, что часть средств от продажи приложения должна пойти в американский Минфин.

Трамп добавил, что обсуждал эту проблему с Microsoft, призывая приобрести приложение целиком, а не долю в нем.

Ранее американский телеканал FOX Business сообщал, то Microsoft, рассматривающая покупку приложения для социальных сетей TikTok, а также руководители, представляющие TikTok, ведут переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации президента США Дональда Трампа полностью запретить это приложение.

Осведомленные собеседники заявили телеканалу, что компания Microsoft еще не приняла окончательное решение о покупке американского бизнеса TikTok. По их словам, даже после получения одобрения Белого дома на покупку решение может быть изменено.

Между тем, как сообщили люди, близкие к TikTok, в США есть и другие потенциальные покупатели приложения.

Тем временем, как заявили телеканалу осведомленные источники, любая продажа TikTok столкнется с препятствиями со стороны Белого дома, особенно со стороны советника президента США по торговле Питера Наварро, который поддерживает полный запрет приложения.

По их словам, продажа должна соответствовать строгим условиям, согласно которым китайцы не будут иметь никакого отношения к новой компании.

В свою очередь, китайские СМИ со ссылкой на западные источники сообщили, что президент США дал компании Microsoft на переговоры с китайской компанией ByteDance, владеющей Tik Tok, 45 дней для соглашения о продаже.

Наблюдателем выступает комитет по иностранным инвестициям США, имеющий право блокировать сделки.

Трамп заявил, что его администрация движется к полному запрету приложения в США, но он также добавил, что может быть открыт для сделки, в рамках которой соцсеть будет куплена американской компанией, такой как Microsoft.

В США некоторые официальные лица высказывали предположение, что приложение, база которого насчитывает миллиард пользователей, может быть связано с властями КНР и использоваться для сбора данных для Пекина. В компании TikTok неоднократно отрицали связь с китайским правительством.