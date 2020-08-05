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Цена нефти Brent поднялась выше $46 на данных о запасах в США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по московскому времени в среду составляет $46,06 за баррель, что на $1,63 (3,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $1,7 (4,08%) - до $43,4 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизились на 7,373 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина выросли на 419 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,592 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 532 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные покажут снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.

Помимо этого, рынок поддерживают надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США. Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что американский Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.

Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке.

нефть США

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