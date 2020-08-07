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Разработчик Fortnite оценен в $17,3 млрд на новом раунде финансирования

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Разработчик компьютерных игр Epic Games привлек $1,78 млрд в рамках очередного раунда финансирования, в том числе ранее объявленные инвестиции от Sony Corp. на сумму $250 млн.

В результате в целом Epic Games была оценена в $17,3 млрд на волне спроса на развлечения в период самоизоляции из-за пандемии COVID-19, отмечает The Wall Street Journal.

В число новых инвесторов вошли Baillie Gifford & Co., Ontario Teachers' Pension Plan и Rowe Price Associates Inc. Также в финансировании приняли участие KKR, Smash Ventures и Lightspeed Venture Partners, которые уже предоставляли средства Epic Games в 2018 году.

По итогам предыдущего привлечения средств, в котором принимали участие Walt Disney Co. и Tencent Holdings Ltd, стоимость компании составила около $15 млрд.

Epic Games остается под контролем основателя и главного исполнительного директора Тима Суини. Компания, в частности, является разработчиком известной онлайновой видеоигры Fortnite, число пользователей которой по всему миру превышает 350 млн.

Epic Games

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