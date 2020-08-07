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Биржевые цены на бензины резко пошли вниз в первую неделю августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первую неделю августа резко пошли вниз на фоне выросших объемов продаж.

Согласно данным СПбМТСБ, цена на Аи-92 по национальному индексу, которая начала медленное снижение еще 30 июля, к 7 августа упала на 5% - до 49247 руб./тонну, стоимость Аи-95 рухнула почти на 9% - до 50549 руб./тонну, а дизельного топлива - снизилась почти на 4%, до 43758 руб./тонну.

Объем продаж бензинов последние недели довольно высокий, и пока держится на стабильном уровне. "Спрос постепенно насыщается, ушел ажиотаж, который будоражил рынок после "ямы" в апреле-мае. При сохранении текущих объемов рынок вполне может выйти на равновесную цену", - сказал один из собеседников агентства на топливном рынке.

"Начал возникать момент отложенного спроса, когда покупатели не хотят покупать подешевевший товар сейчас, надеясь позже купить еще дешевле", - добавляет другой.

Однако, собеседники агентства предлагают не расслабляться: после такого падения биржевые цены вынуждены будут откорректироваться. При этом мелкооптовые цены снижаются медленнее крупнооптовых, и пока маржа в рознице не обеспечивает рентабельность работы АЗС. К тому же, возможны риски на топливном рынке из-за планируемых ремонтов НПЗ в сентябре-октябре, сложности могут возникнуть в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как сообщалось, июльские продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ (2,2 млн тонн) стали рекордными за последние пару лет. Основной прирост в июле 2020 года обеспечило дизельное топливо - на 42,5% - до чуть более 1 млн тонн. В сегменте бензинов неожиданно много было продано 80-го - почти 35 тыс. тонн. Увеличение продаж Аи-95 составило 9,6% - до 326 тыс. тонн, при этом на 7% снизились объемы по 92-му бензину - до 467 тыс. тонн.

СПбМТСБ Аи-95 Аи-92

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