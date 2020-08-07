Рынок акций РФ в пятницу просел вместе с мировыми площадками

Неделя закрылась ростом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми площадками после недельного роста, давление оказала напряженность в отношениях США и Китая, а вышедшая вечером неплохая статистика Минтруда США за июль не вызвала ярко выраженной реакции рынков.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2972,35 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1271,43 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 73,65 рубля (+0,36 рубля), золото стоит $2038,3 за унцию (-1,5%).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,1-3%, доллар подешевел на 0,77 рубля.

Подешевели в пятницу акции ВТБ (-3,2%), "Интер РАО" (-2,9%), "Мечела" (-2,5%), "Норникеля" (-2,4%), "Мосбиржи" (-2,3%), "Северстали" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,6%), "РусГидро" (-1%), "Россетей" (-0,9%), "РусАла" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%).

ВТБ во втором квартале получил 2,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что оказалось хуже прогноза. ВТБ планирует выплатить 6,3 млрд рублей дивидендов из прибыли прошлых лет в рамках передачи активов Промсвязьбанку.

Менеджмент ВТБ на наблюдательном совете в августе будет рекомендовать выплату дивидендов в размере 10% от чистой прибыли банка за прошлый год, или 20,12 млрд рублей, распределение будет происходить на все типы акций пропорционально по принципу равной доходности, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Среднесуточная добыча углеводородов группы "ЛУКОЙЛ" без учета проекта "Западная Курна-2" в Ираке за шесть месяцев 2020 года составила 2,155 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 8,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила компания.

Подорожали рублевые акции Сбербанка (+1% и +0,7% "префы"), "Ростелекома" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции "Яндекса" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%).

Сбербанк в июле получил 65,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 75,5 млрд рублей годом ранее и 62,3 млрд рублей в июне.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", поводом для коррекции рынков в конце недели стали неудачные итоги переговоров о новых мерах поддержки экономики США между Белым домом и демократами в Конгрессе - участники встречи сообщили о существенных разногласиях, которые так и не удалось преодолеть. В связи с этим принятие пакета поддержки задерживается, что оказывает давление на рынки.

Добавило негатива сообщение о подписании президентом США Трампом закона об ограничении взаимодействия резидентов США с китайскими TikTok и WeChat в связи со сбором сервисами данных американцев. Эти меры продолжают череду событий, обостряющих отношения США и КНР, и несут в себе дополнительные риски на фоне планов стран обсудить торговое соглашение уже через неделю. Снижение индексов в Китае не смогла предотвратить неплохая внешнеторговая статистика Китая за июль (экспорт вырос на 7,2% при прогнозе в 0,2%).

По оценкам аналитиков Альфа-банка, давление на рынки в конце недели оказали опасения по поводу роста числа инфицированных коронавирусом в мире и усиления американо-китайской напряженности, также инвесторы с пессимизмом воспринимают слабые отчетности корпоративного сектора по всей Европе. Напряженность между США и Китаем возросла после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что активизирует усилия по удалению ненадежных китайских приложений из цифровых сетей США, назвав приложение для коротких видео TikTok и приложение для обмена сообщениями WeChat серьезными угрозами.

Кроме того, американский президент заявил о восстановлении 10%-ной пошлины на импорт алюминия из Канады спустя всего месяц после заключения северо-американской торговой сделки. В то же время поступающие с рынка труда США позитивные сигналы пока не смогли воодушевить рынки, отмечают эксперты.

США и КНР как повод для глобального пессимизма

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи пытался в пятницу подрасти, но негативный внешний фон не позволил это сделать. Поводом для глобального пессимизма вновь выступает обострение на американо-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. Президент США Дональд Трамп предписал запретить все транзакции с владельцами TikTok (ByteDance) и WeChat (Tencent), что может вызвать ответную реакцию КНР. Впрочем, население Китая уже сбросило Apple с лидерских позиций на внутреннем рынке, сделав лидером продаж отечественную Huawei. Также нервозность на рынках поддерживается затянувшимися переговорами в Конгрессе по поводу очередного пакета социально-экономической помощи. Ко всему прочему, нефть Brent упала ниже $45 за баррель, что создало дополнительное давление на нефтегазовый сектор и рубль.

Компания "Мосэнерго" сообщила о падении выручки в первом полугодии на 10,5% и прибыли по МСФО на 48,2% (до 6,592 млрд рублей). "Детский мир" сократил прибыль по РСБУ в первом полугодии на 13,8% (до 1,268 млрд рублей), но выручка выросла на 7,6% (до 62,539 млрд рублей).

Укрепление доллара повысило давление на золото и нефть, которые синхронно скорректировались на торгах в пятницу. Китай в июле импортировал нефть в объеме 12,08 млн б/с, что на 25% больше, чем в аналогичный период год назад. Министры энергетики Ирака и Саудовской Аравии выпустили совместное заявление, в котором Ирак обещает дополнительно сократить добычу в августе и сентябре на 400 тыс. б/с, чтобы компенсировать свою слабую дисциплину в рамках ОПЕК+ в течение мая-июля. Однако рынок пока игнорирует новости из Китая и Персидского залива.

После выхода статистики Минтруда США падение фондовых индикаторов в США замедлилось. Конечно, до V-образного восстановления экономики еще очень далеко, но по крайней мере, июльский отчет не показал ухудшения, как это можно было предположить на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США и возвращении ограничительных мер в ряде штатов. Для рынка нефти статистика означает более устойчивое восстановление спроса. Соответственно, сильный отчет по рынку труда в США все же оказал поддержку нефти, рублю и российскому рынку акций, считает Кочетков.

Эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин также полагает, что мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены находятся под давлением фактического развязывания Штатами открытой конфронтации с Китаем в высокотехнологической сфере.

Американские власти намереваются ввести правила, согласно которым китайские компании, торгующиеся на фондовых площадках США или планирующие это делать, должны дать согласие на аудит со стороны американских фирм, а также соблюдать новые аудиторские требования Штатов или уйти с американских бирж. Кроме того, Трамп подписал указ, запрещающий через 45 дней любые сделки американских лиц с компанией, владеющей популярным китайским приложением для соцсетей. Инвесторы опасаются, что эти меры вызовут жесткий ответ со стороны Пекина, в том числе могут поставить под угрозу американо-китайскую торговую сделку. Учитывая, что многие фондовые индексы приблизились к докризисным уровням или превысили их, это может вызвать более серьезное снижение рынков акций.

Основную роль в динамике рынков в начале следующей недели будет играть статистика пандемии за выходные, а также развитие ситуации вокруг высокотехнологического противостояния США и Китая. Кроме того, инвесторы будут следить за судьбой нового пакета фискальных стимулов американской экономики, по которому представители двух партий США пока не могут прийти к консенсусу, полагает Бабин.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 1%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,6%) из-за новой волны ухудшения отношений между США и Китаем и беспокойств о росте числа заболеваний COVID-19 в некоторых странах АТР. Однако Европа вечером делает попытки роста (индексы FTSE, CAC 40, DAX вышли в "плюс" на 0,1-0,7%) и вяло проседает Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Трамп, WeChat, TikTok

Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от китайской соцсети WeChat. "Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения - TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением - WeChat", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

Кроме того, США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США.

Статистика Китая и США

В Китае в пятницу вышла смешанная статистика по внешней торговле. Экспорт КНР в июле подскочил на 7,2% в годовом выражении, что превысило ожидания: по данным Trading Economics, эксперты в среднем ожидали сокращения показателя на 0,2%, а респонденты The Wall Street Journal предполагали рост всего на 0,1%.

Июльский подъем экспорта стал максимальным за последние семь месяцев, он был обусловлен постепенным восстановлением мировой экономики и повышением спроса на фоне отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19 в США и Европе.

При этом импорт КНР снизился на 1,4%, тогда как эксперты прогнозировали рост на 1%.

Статистика Минтруда США за июль оказалась лучше ожиданий, однако первая реакция рынков оказалась нейтральной. Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 1,763 млн при прогнозах роста на 1,6 млн (темпы роста числа рабочих мест замедлились по сравнению с июнем, когда они составили рекордные 4,791 млн), а безработица сократилась до 10,2% при ожидавшемся снижении до 10,5% с июньских 11,1%.

Нефть

Нефть в пятницу также дешевеет, цена Brent к 18:50 опустилась на $0,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $44,5 за баррель (-1,3% и -0,2% в четверг), сентябрьская цена WTI - $41,36 за баррель (-1,4% и -0,6% накануне).

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно влияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги ПАО "Центральный телеграф" (-33,2%, до 19,35 рубля; -36,7% "префы", до 17,86 рубля), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-13,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-11,2% и -12% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-6,3%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,7%), ПАО "ОР" (-3,1%).

Акции "Центрального телеграфа" упали после отсечки на "Мосбирже" крупных дивидендов компании за 2019 год с учетом расчетов "Т+2". Дивиденды компании составляют 11,83 рубля на акцию каждого вида. В общей сложности на выплату дивидендов будет направлено 2,5 млрд рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 10 августа 2020 года. Основным акционером "Центрального телеграфа" является ПАО "Ростелеком", которому принадлежит 60% уставного капитала и 80% голосующих акций.

Выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+40,5% и +32,3% "префы"), ПАО "Наука-связь" (+39,7%), "КАМАЗа" (+12,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+9,8%), "Якутскэнерго" (+8,9%), "Селигдара" (+7,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,259 млрд рублей (из них 7,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,291 млрд рублей - на бумаги "Полюса").