Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,71-73,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,86 руб./$1 (+13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 86,91 руб./EUR1 (+5,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,04 копейки к уровню закрытия пятницы, до 79,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,49 копейки выше уровня действующего официального курса, евро – на 26,22 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску из-за растущей напряженности в отношениях между США и Китаем. Позднее на этой неделе между Вашингтоном и Пекином пройдут торговые переговоры. В конце прошлой пятидневки американский президент Дональд Трамп подписал указы, направленные на устранение угроз, исходящих от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat.

Американский президент запретил по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok).

Кроме того, США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник на фоне подписания Трампом указов для продления ряда мер поддержки экономики в обход Конгресса после того, как Белый дом и демократы не сумели достичь соглашения по поводу нового пакета стимулирующих мер.

Один из указов Трампа частично возвращает дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник выросла на 0,61% - до $44,67 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 0,95%, до $41,61 за баррель.

В центре внимания нефтяного рынка на этой неделе будут переговоры США и Китая о торговле, на которых, как ожидается, будет обсуждаться импорт КНР энергоносителей.