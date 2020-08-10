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Экспорт электроэнергии из России в I полугодии сократился на 45,7%

Экспорт электроэнергии из России в I полугодии сократился на 45,7%
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Объем поставок электроэнергии из России за рубеж в январе-июне 2020 года снизился на 45,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, до 5,29 млрд кВт.ч., сообщила ФТС.

Экспорт в денежном выражении составил $208,5 млн (-45,5%).

Непосредственно в июне объем поставок составил 980,4 млн кВт.ч ($36,9 млн). Объем поставок в первый месяц лета увеличился в сравнении с продажами мая на 68,7%.

Импорт электроэнергии в первом полугодии составил 634,5 млн кВт.ч ($11,9 млн), что на 24,6% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. В частности, в июне в РФ из-за рубежа поставили 111,6 млн кВт.ч, что на 6,7% меньше объема майских поставок.

Оператором экспорта-импорта из РФ является ПАО "Интер РАО". Компания ранее не исключала снижения поставок за рубеж на 50% в 2020 году на фоне аномально теплой зимы и пандемии коронавируса,

ФТС России

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