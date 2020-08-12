"СКАН-Интерфакс" впервые покажет профессиональные данные аудиторного охвата СМИ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Система управления репутацией и медиа-анализа "СКАН", созданная международной информационной группой "Интерфакс", добавила данные аудиторного охвата для почти 40 тысяч СМИ, собранных в системе.

Базой для расчета показателя охвата стали первичные данные, собранные из самых авторитетных источников: международного лидера по измерению и анализу данных о поведенческих моделях и статистики вовлеченности пользователей веб-сайтов и мобильных приложений SimilarWeb, Союза предприятий печатной индустрии ГИПП, ФГУП РТРС, которое объединяет цифровые и аналоговые каналы вещания ТВ и радио, а также данные самих средств массовой информации.

"Охват или coverage – одна из самых популярных метрик в мировой PR и рекламной практиках. Он показывает, сколько потенциально человек могли увидеть или прочитать то или иное сообщение. Это своего рода индустриальный стандарт, но при этом на российском рынке регулярно обновляемые интегральные данные по охвату разных типов СМИ представлены впервые", - сказала директор по развитию "СКАН" Юлия Михайлова.

С помощью этих данных клиенты "СКАН" смогут оценивать эффективность PR-кампаний и инфоповодов, находить наиболее популярные СМИ и отслеживать динамику распространения новостей. Охваты станут доступны для всех клиентов "СКАНа" на этой неделе без изменения стоимости.

"СКАН" (www.scan-interfax.ru) проводит оперативный анализ деловой репутации компаний и оценку рисков по СМИ. Предназначена для менеджеров по коммуникациям, PR, маркетингу и оценке рисков.

Система оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиа-аналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 40 тысяч источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тысяч публикаций.