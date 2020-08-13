Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 620 847+277 258

MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам пересмотра

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении индексный провайдера.

Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Яндекс MSCI

Новости

Нефть умеренно подешевела после подъема до 5-месячного максимума

Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб

Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб

Китай начал готовить стратегию "внутренней циркуляции" для экономики

Рынок акций превысил 3030п по индексу МосБиржи во главе с "Аэрофлотом"

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Лукашенко предложил протестующим найти работу
Пандемия коронавируса

Moderna договорилась поставить властям США вакцину от COVID-19 на $1,5 млрд

"Интеррос" заподозрил "РусАЛ" в попытке надавить на "Норникель"

"Интеррос" заподозрил "РусАЛ" в попытке надавить на "Норникель"

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,5 раза

Экономический кризис

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Выручка Норникеля в I полугодии выросла на 6,7%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');