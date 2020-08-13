Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 620 847+277 258

Нефть умеренно подешевела после подъема до 5-месячного максимума

Цена нефти Brent – $45,32 за баррель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно снижаются после роста накануне до максимума с начала марта на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве в четверг составляет $45,32 за баррель, что на $0,11 (0,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,93 (2,1%), до $45,43 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,1 (0,23%), до $42,57 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,06 (2,6%), до $42,67 за баррель.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 722 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,322 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Тем временем ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

В четверг трейдеры ожидают публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

На рынке сохраняется большая степень неопределенности на фоне продолжающегося распространения коронавируса и опасений по поводу второй волны, отмечает S&P Global Platts.

"Число случаев COVID-19 в мире теперь превышает 20 млн, поэтому в отсутствие значительного прогресса в вакцине от COVID-19, трейдеры все ещё следят за тем, где может появиться необходимость новых локдаунов", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

нефть Brent

Новости

Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб

Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "Обувь России" на 500 млн руб

Китай начал готовить стратегию "внутренней циркуляции" для экономики

Рынок акций превысил 3030п по индексу МосБиржи во главе с "Аэрофлотом"

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Лукашенко предложил протестующим найти работу
Пандемия коронавируса

Moderna договорилась поставить властям США вакцину от COVID-19 на $1,5 млрд

"Интеррос" заподозрил "РусАЛ" в попытке надавить на "Норникель"

"Интеррос" заподозрил "РусАЛ" в попытке надавить на "Норникель"

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,5 раза

Экономический кризис

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Выручка Норникеля в I полугодии выросла на 6,7%

Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив

Минсельхоз обещал обдумать идею ввести квоты на импорт яблок и слив
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');