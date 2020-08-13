США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - США сохранили пошлины на товары из Евросоюза объемом $7,5 млрд, сообщило торговое представительство страны.

Такое решение было принято в связи с субсидированием производства гражданских самолетов в ЕС, в частности, во Франции, Германии и Испании, а также в Великобритании, отмечается в сообщении ведомства.

"ЕС и страны-члены не приняли мер, необходимых для исполнения решений ВТО", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. В то же время Лайтхайзер отметил, что Соединенные Штаты намерены продолжать поиск "долгосрочного решения этого спора".

Вашингтон сохранил 15%-ные пошлины на самолеты и 25%-ные - на остальные товары. В то же время США исключили из списка некоторые товары из Великобритании и Греции, включив в него сопоставимый объем продукции из Франции и Германии. Изменения списка вступят в силу 1 сентября.

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

В июле текущего года Airbus достиг соглашений с правительствами Франции и Испании о внесении изменений в условия программ поддержки производства самолетов A350, чтобы окончательно урегулировать многолетний спор в ВТО.

Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган после этого заявил, что, если США сохранят "неоправданные пошлины", Евросоюз "воспользуется своим правом на ответные меры".