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ВТБ открыл удмуртскому застройщику кредитную линию на 1,6 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что открыл четырехлетнюю кредитную линию лимитом 1,56 млрд рублей удмуртской строительной группе компаний "Регион-Инвест".

На эти деньги компания завершит строительство жилого комплекса "Французские кварталы "Ривьера Парк"" в Ижевске. Финансирование осуществляется с применением механизма эскроу-счетов.

В ЖК будет два многоквартирных жилых дома с секциями от 9 до 16 этажей на 497 квартир, а также паркинг и помещения коммерческого назначения общей площадью 43,6 тыс. кв. метров. Планируемый срок сдачи объекта - IV квартал 2022 года.

ЖК "Французские кварталы "Ривьера Парк" включает в себя четыре квартала, которые отличаются стилистикой, инженерными и планировочными решениями.

По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Регион-Инвест" зарегистрировано в Ижевске в 2004 году, основные виды деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций. Управляющей компанией является ижевское ООО "РВ Бизнес Групп", бенефициаром - Виктор Русских.

ВТБ по итогам I полугодия 2020 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ВТБ Ижевск Регион-Инвест

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