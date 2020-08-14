Вице-президентом "Русснефти" по геологии и разработке стал выходец из "Роснефти"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русснефти" утвердил кандидатуру Евгения Пицюры на должность вице-президента по геологии и разработке, говорится в сообщении компании.

В "Русснефти" "Интерфаксу" ранее пояснили, что с конца 2014 года эту должность занимал Михаил Сухопаров, который скончался в июле этого года.

Пицюра окончил Томский политехнический университет в 1998 году. С 1999 по 2006 годы занимал разные должности в компании "Томскнефть", (ранее входила в "ЮКОС", теперь принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти"). С 2009 Пицюра работал в структурах "Роснефти" - АО "Оренбургнефть" (до 2014 года) и заместителем генерального директора в АО "Тюменнефтегаз" (с 2014 года по настоящее время).