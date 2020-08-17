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Ростехнадзор потребовал приостановки работы трубопровода "ЛУКОЙЛ-Коми"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Печорское управление Ростехнадзора потребовало приостановить эксплуатацию трубопровода ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" под Ухтой из-за нарушений.

Как сообщает пресс-служба управления, при проверке соблюдения обязательных требований промышленной безопасности "ЛУКОЙЛ-Коми" в системе межпромыслового трубопровода УПН "Ярега" - ПСП "Ухта", который является объектом повышенной опасности, обнаружены нарушения.

"В частности, допускается эксплуатация опасного производственного объекта без обеспечения функционирования необходимых приборов, систем контроля, автоматического и дистанционного управления и регулирования технологическими процессами, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты, системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии или инцидента, а также иных технических средств, позволяющих дистанционно в режиме реального времени контролировать параметры, определяющие безопасность", - говорится в сообщении.

В связи с угрозой жизни, здоровью людей и окружающей среде при дальнейшей эксплуатации нефтепровода с указанными нарушениями составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Материалы административного дела направлены на рассмотрение в Ухтинский городской суд для принятия решения о приостановке эксплуатации трубопровода.

Межпромысловый нефтепровод УПН Ярега - ПСП Ухта соединяет Ярегское месторождение с Ухтинским НПЗ. Максимальный объем перекачки 1,75 млн т, минимальный - 0,7 млн т. Диаметр трубы 325 мм.

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ", зарегистрировано 12 апреля 2001 года, является одним из крупнейших недропользователей Северо-Запада России и ведет деятельность в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Коми и Ненецкого автономного округа. В состав ООО входят территориальные производственные предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также Нефтешахтное управление "Яреганефть", Управление производственно-технической комплектации и Усинский газоперерабатывающий завод.

Ростехнадзор ЛУКОЙЛ

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