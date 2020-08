Торги акциями Apple начнутся на Мосбирже с 7 сентября

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Торги акциями Apple Inc начнутся на "Московской бирже" 7 сентября, еще 19 акциями иностранных эмитентов, входящими в индекс S&P 500, как и сообщалось ранее, с 24 августа, сообщается в информации на сайте биржи.

Как пояснили агентству "Интерфакс" на бирже, задержка с допуском акций Apple к торгам связана с корпоративным событием - процедурой дробления акций компании. Совет директоров компании 30 июля одобрил дробление акций (коэффициент дробления – 4 к 1), каждый акционер Apple при закрытии реестра 24 августа получит три дополнительные акции на каждую бумагу, принадлежащую ему на отчетную дату. Торги с корректировкой на сплит начнутся 31 августа.

Ранее сообщалось, что "Московская биржа" 24 августа собиралась начать торги 20 акциями иностранных эмитентов. На втором этапе (предварительно, в четвертом квартале 2020 года) список акций планируется расширить до 50 акций, а в дальнейшем биржа намеревается расширять список доступных инструментов, анализируя клиентский спрос и учитывая положения регулирования по инструментам, доступным для неквалифицированных инвесторов.

Всем 20 акциям, сделки с которыми станут доступны инвесторам на "Московской бирже", присвоен третий уровень листинга.

С 24 августа доступны для сделок станут следующие 19 акций иностранных эмитентов: The Boeing Company, Amazon.com, NVIDIA Corporation, Facebook, Microsoft Corporation, McDonald's Corporation, Visa, Twitter, Intel Corporation, Alphabet, AT&T, Exxon Mobil Corporation, Pfizer, The Walt Disney Company, Advanced Micro Devices, Inc. Netflix, Inc., Micron Technology, Mastercard Incorporated class A, Activision Blizzard.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях с участием Национального клирингового центра (НКЦ) и учетом ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Дивиденды на акции будут начисляться в оригинальной валюте – по американским бумагам в долларах США.