Рубль вечером продолжил дешеветь к доллару и евро

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро несколько снизили темпы роста, но продолжают заметно повышаться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и активизации продавцов на рынке ОФЗ.

Курс доллара США составил 73,47 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 59,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,2 руб./EUR1, подорожав на 94,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 75,5 копейки - до 79,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль чуть снизил темпы падения, но все же активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в условиях неоднозначных сигналов и повышенной волатильности на внешних рынках. Давление на инвесторов продолжают оказывать опасения из-за эпидемии COVID-19 и напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Кроме того, сильным негативным фактором для рубля выступают продолжающиеся распродажи на рынке ОФЗ и спрос на валюту со стороны нерезидентов. К концу дня индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI снижался на 0,7%, до 153,34 пункта, что является минимальным значением с середины мая. Темпы снижения показателя при этом оказались максимальными с конца июня.

Переговоры между США и КНР на тему выполнения условий торговой сделки в формате видеоконференции, ожидавшиеся в субботу, 15 августа, были отложены на неопределенный срок. Однако в понедельник СМИ со ссылкой на трейдеров сообщили, что Китай планирует закупить большой объем нефти в США, тем самым ограничивая риск ухудшения торговых отношений по мере приближения к президентским выборам в США.

Тем не менее, США решили ограничить доступ китайской технологической компании Huawei к американским технологиям, говорится в заявлении главы Госдепа Майка Помпео, распространенном в понедельник. Также Госдеп сообщил, что министерство торговли внесло 38 лиц, аффилированных с Huawei, в свой список иностранцев, которым запрещено получать определенные конфиденциальные технологии США.

Президент США Дональд Трамп чуть ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba. "Ну, мы смотрим на другие вещи, да", - сказал президент на пресс-конференции в ответ на вопрос, намерен ли он вводить ограничения на деятельность Alibaba.

Недавно Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действия на территории США китайского приложения TikTok. Указ направлен на то, чтобы после проверки Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) задним числом признать недействительной покупку ByteDance приложения Musical.ly, которое в конечном итоге и стало TikTok.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в течение 90 дней должны быть запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd (владелец TikTok - ИФ).

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что американские политики прибегают ко лжи для дискредитации Китая. В качестве примера Лэ Юйчэн привел подход американской администрации к TikTok, которое президент США "без предъявления каких-либо доказательств вины" обещал закрыть, если оно не будет продано американской компании. Предлогом стали обвинения TikTok в том, что оно собирает информацию об американцах в интересах Пекина, что наносит вред нацбезопасности США.

"А где же "искусство торговли"? Очевидно, что это - логика разбойника, который открыл огонь, чтобы совершить ограбление! TikTok не имеет ничего общего с национальной безопасностью", - сказал замминистра.

В свою очередь, определенная поддержка рисковым активам продолжает исходить от ведущих центробанков мира. Так, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил ликвидность в банковскую систему в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), при этом сохранив неизменной ставку по однолетним кредитам.

Как сообщается в пресс-релизе НБК, регулятор влил 700 млрд юаней ($101 млрд) в банковскую систему в рамках данной программы. Ставка по однолетним кредитам была оставлена на отметке 2,95% годовых четвертый месяц подряд.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок возобновили рост в ходе волатильной сессии в понедельник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 увеличилась на 0,29%, до $44,93 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,69%, до $42,3 за баррель.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ (запланировано на 19 августа), пишет S&P Global Platts.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, несмотря на стабильность нефтяных контрактов, курс рубля в понедельник демонстрировал повышенную волатильность. "Давление на рубль оказывают сразу несколько факторов. Во-первых, продолжающееся снижение котировок ОФЗ с длинными сроками погашений. Это связано с ростом инфляционного давления в США в июле, что сказалось на динамике US Treasuries, которые, в свою очередь, выступают своеобразным бенчмарком по безрисковым инвестициям, относительно которых торгуются остальные бумаги суверенного долга. Во-вторых, рост политической напряженности в ряде стран также негативно сказывается на российской валюте. В этой связи мы ожидаем, что рубль продолжит колебаться относительно доллара США в диапазоне 72,8-74 руб./$1", - отмечает Союнов.

"Рубль в начале дня пытался укрепляться, но все же последовал за слабеющей нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3290 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,33%, на неделю - до 4,39%, а на месяц остались на уровне 4,46%. Негативом для рубля остается нефть, которая безуспешно пыталась вырваться на значение выше $45 за баррель Brent. Кроме того, весьма слабые размещения ОФЗ в последние недели также указывают на низкий спрос по предлагаемым доходностям со стороны как резидентов, так и нерезидентов. Таким образом, для улучшения ситуации в рубле требуется или более дорогая нефть, или улучшение аппетитов к риску на глобальном рынке. В ином случае курс будет стремиться к 74 руб./$1 и даже 88 руб./EUR1", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"В первой половине месяца, как мы и ожидали, рубль укрепился после крупных дивидендных выплат. Но позиции между тем остаются шаткими, снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также сократившиеся интервенции Минфина остаются факторами давления на российскую валюту, что в сочетании с сезонным сокращением притока валюты по текущему счету создают потенциал для ослабления рубля во второй половине августа и сентябре", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

ЦБ РФ с 10 по 13 августа продавал валюту по 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 28 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 августа на 24,81 копейки, до 72,9676 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,74 копейки, до 86,4666 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 5,31 копейки по отношению к пятнице и составил 73,2867 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 18,17 копейки и составил 73,3705 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 14,541 млн, из которых $716,56 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 297,981 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 18,11 копейки, до 86,6711 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 47 копеек и составил 86,9534 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR432,57 млн, из которых EUR191,03 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR241,54 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Аукционы прямого репо со сроком размещения средств на 28 дней и на 364 дня не состоялись в связи с отсутствием заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ. Это второй аукцион годового репо и четвертый месячного репо, несостоявшиеся из-за отсутствия спроса. На первом аукционе годового репо, прошедшем в июне 2020 года, спрос был небольшим: банки привлекли всего 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей. Следующие аукционы годового и месячного репо ЦБ РФ запланированы на 14 сентября.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слега повысились в понедельник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей и остались на отметках 4,46%, 4,6% и 4,61% годовых соответственно.