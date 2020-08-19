Глава Navigator Principal Investors признан в РФ ответственным за банкротство инвесткомпании

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам инвесткомпании "Аякс-капитал" Кайла Шостака, основателя базирующейся в Нью-Йорке консалтинговой компании Navigator Principal Investors, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Решение относительно размера субсидиарной ответственности отложено до окончания расчетов с кредиторами.

Причина привлечения к субсидиарной ответственности - совершение Шостаком как конечным бенефициаром "Аякс-капитала", сделок, направленных на вывод активов и повлекших ухудшение финансового состояния и последующее банкротство инвесткомпании. В этом контексте в постановлении суда округа упомянуты трансграничные операции с ценными бумагами на сумму 13,8 млрд руб., проведенные "Аякс-капиталом" через счет депо в Альфа-банке в период с октября 2014 года по апрель 2015 года.

Кроме того, как говорится в материалах дела, российские налоговые органы установили, что "Аякс-капитал" через фирмы-"однодневки" ООО СтройТек" и ООО "ЭлитКапитал" в 2011-2013 годах под видом брокерского обслуживания "собирал" денежные средства со сторонних организаций со включенным НДС, а затем "под видом транзитных операций" выводил их из-под налога на прибыль и НДС путем приобретения ценных бумаг. В результате из легального оборота, по оценке налоговиков, было выведено 306,48 млн руб. "За неправомерное занижение налоговой базы был доначислен налог на прибыль организаций в размере 61,3 млн руб. и подано заявление в правоохранительные органы", - говорится в судебном постановлении.

ООО "ИК "Аякс-капитал" было образовано в 2009 году. Первым владельцем компании, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", был Максим Олейник. В 2012 году доли по 50% в капитале получили зарегистрированная в США АIАКС Partners, президентом которой, согласно материалам дела, с момента создания в 2007 год был Шостак, и кипрская Vinsiter Investments. В 2015 году доля АIАКС Partners перешла к британской Scranton Trade Finance.

В материалах дела приводится информация о том, что Шостак получал от "Аякс-капитала" дивидендные выплаты.

"Суды первой и апелляционной инстанций с учетом представленных в материалы дела доказательств пришли к правильному выводу о фактическом контроле со стороны Шостака К.С. над должником и получении последним выгоды от заключения сделок должника, приведшим к его банкротству. Таким образом, действия Шостака К.С. правомерно признаны судами недобросовестными. В период исполнения обязанностей исполнительного органа должника (с 9 июня 2015 года до 6 июля 2015 года - ИФ) ответчиком не было совершено никаких действий по восстановлению прав должника, возврату имущества должника", - говорится в постановлении суда округа.

Шостак сообщил "Интерфаксу", что будет обжаловать решение суда округа в Верховном суде (ВС) РФ. По его словам, вывод средств из "Аякс-капитала" в его пользу не осуществлялся.

Процедура банкротства "Аякс-капитала" была возбуждена по заявлению ПАО "Дорогобуж", дочернего предприятия ПАО "Акрон", одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор.

24 апреля 2018 года "Аякс-капитал" был признан банкротом. В третью очередь реестра кредиторов, согласно информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru), включены требования на 1,47 млрд руб.

Заявление о привлечении Шостака к субсидиарной ответственности подал конкурсный управляющий Олег Баштанарь.

Шостак является директором и одним из основателей Navigator Principal Investors (другие на сайте не указаны - ИФ). Он имеет квалификацию МВА Нью-Йоркского университета, а также степень магистра юриспруденции Американского университета (Вашингтон). До учреждения своей компании Шостак, по собственной информации, работал в банках J.P. Morgan, GE Capital/Genworth Financial, Credit Suisse, Banca Intesa и Bank Austria/Creditanstalt, где специализировался, среди прочего, на риск-менеджменте, операциях по финансируемому выкупу и субординированных займах.

Основатель Navigator Principal Investors был партнером довольно известных российских бизнесменов - вместе с экс-гендиректором Национальной резервной корпорации (НРК) Анатолием Данилицким, бывшим первым вице-президентом АФК "Система" Леваном Васадзе и партнером Link Capital Тарасом Важновым в 2012 году он участвовал в создании special purpose acquisition company CIS Acquisition (SPAC - это структура, которая учреждается специально для проведения IPO, средства от которого затем используются для покупки активов). Они собирались привлечь $100 млн на покупку одной или нескольких действующих компаний в России или Восточной Европе в известных партнерам секторах (ритейл, HoReCa, сельское хозяйство и производство продуктов питания, IT, логистика, здравоохранение).

В начале 2013 года в ходе IPO CIS Acquisition привлекла лишь $40 млн., сделок M&А ни в РФ, ни в Восточной Европе осуществлено не было. На сайте Navigator Principal Investors в биографии Шостака говорится, что под его руководством в качестве финансового директора CIS Acquisition прошло слияние CIS Acquisition с гонконгской химической компанией Delta Technologies.

Navigator Principal Investors, согласно информации на ее сайте, специализируется на услугах финансового консалтинга для компаний (помощь в организации IPO, смена формы собственности, реструктуризация непрофильного бизнеса и другие подобные вопросах). Одно из направлений деятельности фирмы - поддержка компаний из развивающихся стран, которые стремятся получить доступ к рынкам капитала США и Европы.