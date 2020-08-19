"ВТБ Капитал" спрогнозировал замену "Норникеля" на "Яндекс" в индексе MSCI Russia 10/40

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" может занять место ГМК "Норильский никель" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Основным событием августовского пересмотра индекса MSCI Russia, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, стало включение в его состав акций "Яндекса".

Как считает Питерский, "Яндекс" имеет шансы получить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в рамках августовской ребалансировки.

Аналитик отметил, что на 11:00 среды по динамике котировок акции "Яндекса" были на 4% впереди бумаг "Норильского никеля" в гонке за место в списке тяжеловесов.

Индекс MSCI Russia 10/40 является производным от индекса MSCI Russia.

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время включает "Газпром", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк и "Норильский никель".

Распределение веса в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.