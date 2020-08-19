Недельная инфляция в РФ вернулась к нулю после дефляции в начале августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен с 11 по 19 августа оказался нулевым после снижения цен на 0,1% с 3 по 10 августа и также трех "нулевых" недель подряд до этого, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, на неделе с 3 по 10 августа Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые за 11 месяцев - последний раз до этого она была на уровне 0,1% в период с 10 по 16 сентября 2019 года.

Из среднесуточных данных Росстата следует, что с 11 по 19 августа незначительная дефляция сохранилась (снижение цен на 0,03%), но с округлением до десятых была зафиксирована нулевая динамика цен.

С начала месяца цены к 17 августа снизились на 0,1%, с начала года они поднялись на 2,9%.

Среднесуточная дефляция за 17 дней августа составила 0,006% (за аналогичный период августа 2019 года она была 0,008%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 17 августа незначительно подросла до 3,40% с 3,35% на 10 августа и 3,37% на конец июля (расчеты годовой инфляции с точностью до сотых исходя из недельных цифр достаточно условные, но все равно показывают качественную динамику годовых цен).

За период с 11 по 17 августа среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахарный песок - на 0,5%, на свинину, баранину - на 0,3%.

Одновременно на 0,5% подешевело пшено, на 0,3% – молоко.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 3,2%, в том числе на картофель - на 4,8%, лук - на 3,5%, яблоки - на 3,2%, помидоры - на 3,0%, огурцы - на 2,7%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю не изменились.

Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4%.

ЦБ РФ на опорном заседании совета директоров 24 июля, снизив ключевую ставку до 4,25% с 4,5%, понизил и прогноз по инфляции на 2020 год до 3,7-4,2% с 3,8-4,8%, а на 2021 год - до 3,5-4% с 4%.

ЦБ при этом оставил неизменным сигнал о будущей направленности ДКП. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в его заявлении.

ЦБ РФ ожидает плавного ускорения годовой инфляции в России до конца 2020 года, ее пика в феврале-марте 2021 года, сказал во вторник журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Где-то в феврале-марте (2021 года годовая инфляции достигнет пикового значения - ИФ) должно быть", - сказал Заботкин.

"На конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%, будет плавное ускорение в тот интервал", - отметил зампред ЦБ.