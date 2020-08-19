Цена меди превысила $3 за фунт впервые с июня 2018 года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цена меди поднялась выше $3 за фунт впервые более чем за два года на фоне устойчивого спроса на металл со стороны Китая и ожидаемого снижения предложения.

Сентябрьские фьючерсы на медь подорожали в ходе торгов в среду на 1,5%, до $3,019 за фунт. В последний раз до этого цена меди находилась на уровне $3 за фунт в июне 2018 года.

Многие аналитики полагают, что подъем стоимости меди подтолкнет горнодобывающие компании к запуску долгосрочных проектов по добыче металла. Недостаток инвестиций в новые шахты из-за низких цен на медь в последние годы является одной из причин, по которой некоторые аналитики ждут дальнейшего подъема рынка, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость меди в значительной мере зависит от деловой активности в Китае, на долю которого приходится примерно половина глобального потребления металла. Цена упала в начале этого года из-за локдаунов, введенных в КНР для сдерживания распространения коронавируса, однако после того, как китайская экономика начала восстанавливаться, вернулась к росту.

Спрос на другие сырьевые товары восстанавливается более медленно, поскольку зачастую зависит от активности в США и Европе.

На данный момент стоимость меди примерно на 8% выше, чем в начале года, причем за последние три месяца она выросла почти на 25%.

Поддержку рынку в среду оказали данные о снижении добычи меди в Китае в июле, а также ухудшение годового прогноза производства металла компанией Rio Tinto из-за проблем на руднике Kennecott в американском штате Юта.

Сбои поставок меди по всему миру, в том числе из Чили, в результате коронавируса и трудовых споров также способствуют росту цен на металл.

Сентябрьские фьючерсы на золото в среду подешевели на 2,3%, до $1956 за унцию. Ранее в этом месяце цена драгметалла поднималась выше $2000 за унцию.