Рубль отыграл потери к доллару и евро и укрепился благодаря нефти

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро растеряли рост и дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль отыграл потери в ходе волатильных торгов и вновь повышается к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на рынке нефти.

Курс доллара США составил 73,14 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 2,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,01 руб./EUR1, подешевев на 34,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,65 копейки - до 79,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в ходе волатильных торгов отыграл потери к доллару и евро и вечером вновь укрепляется благодаря подъему нефти. Позитивное влияние на котировки "черного золота" оказали данные о снижении запасов в США, кроме того, участники рынка ожидают итогов заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК+ обсуждают исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки.

Нефтяной рынок находится на пути к ребалансировке, спрос восстанавливается по мере роста экономик, и, по средней оценке различных институтов, включая ОПЕК, EIA и МЭА, предполагается, что в четвертом квартале мировое потребление нефти восстановится до 97% к уровню, предшествующему пандемии, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, открывая заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Принц обозначил инструменты, благодаря которым ОПЕК+ удается достигать ребалансировки рынка: "Три С: cut, comply and compensate" (сокращай, соблюдай и компенсируй - ИФ). "Мы должны постараться оставить этот временный режим компенсаций позади, компенсировав все объемы, добытые сверх установленных ограничений, к концу сентября", - подчеркнул министр, призвав участников сделки ОПЕК+ не расслабляться.

Инвесторы также находятся в ожидании публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США от 28-29 июля (21:00). Помимо этого, трейдеры ожидают сигналов с конференции Федерального резервного банка Канзас-Сити в конце августа.

Кроме того, инвесторы отслеживают рост рисков обострения отношений между РФ и США, а также возможное влияние России на политический кризис в Белоруссии, где уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко (он занимает этот пост с 1994 года).

ЕС о ситуации в Белоруссии

В среду ЕС провел внеочередной саммит, посвященный ситуации в Белоруссии, в ходе которого канцлер ФРС Ангела Меркель выразила опасения, что российское вмешательство в дела Белоруссии только ухудшит ситуацию.

Ранее в Европарламенте заявили, что не признают Лукашенко президентом Белоруссии, и объявили его персоной нон грата в Евросоюзе.

Доклад о вмешательстве в выборы США

Во вторник спецкомитет Сената опубликовал последнюю часть доклада по итогам трехлетнего расследования приписываемого России вмешательства в выборы и связях команды Трампа с российскими представителями.

Решение о взломе серверов Демократической партии США в 2016 году и об обнародовании добытых хакерами сообщений было принято высшим руководством России, процитировало агентство Bloomberg данные из доклада комитета по делам разведки Сената Конгресса США.

"Российский президент Владимир Путин приказал попробовать взломать компьютерные сети и аккаунты, связанные с Демократической партией, и осуществить утечку информации, которая нанесет урон Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании на пост президента", - цитирует агентство выдержки из доклада.

"Намерения Москвы заключались в том, чтобы нанести ущерб кампании Клинтон, опорочить ее вероятную президентскую администрацию, помочь кампании (Дональда - ИФ) Трампа после того, как Трамп стал возможным кандидатом от республиканцев, и подорвать демократический процесс в США", - утверждается в документе.

Кроме того, как говорится в докладе, трехлетнее расследование комитета выявило множество контактов между помощниками Трампа и россиянами или людьми, связанными с правительством РФ. Также Трамп, полагают авторы доклада, пытался воспользоваться к своей выгоде утечками данных, допущенных Россией. Однако, подчеркивает Bloomberg, комитет "не нашел доказательств сговора между президентом Трампом и россиянами".

Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в американских политических кругах с тех пор, как поступили данные о якобы попытках РФ повлиять на выборы в 2016 году. Российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.

США - Китай

Негативным фактором для рынков остается неопределенность в отношении переговоров США и Китая о торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры были отложены. "Я отсрочил переговоры с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Аризоне.

Президент пояснил: "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром, - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем". При этом Трамп отметил: "Если бы их вел сонный Джо Байден, они бы владели Соединенными Штатами, потому что Байден дал бы им все. Он не очень умен. Он слаб".

Ранее он возлагал на Китай ответственность за распространения коронавирусной инфекции в мире.

В последние недели отмечается ужесточение позиции Трампа в отношении Китая. Так, он заявил о намерении запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Ранее подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от деятельности приложения TikTok в США, мотивируя это тем, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Новые правила, введенные Минторгом, закрывают для китайской компании возможность закупки полупроводникового оборудования, произведенного с использованием американских технологий. Они основаны на мерах, принятых в мае, когда США запретили Huawei использовать американские технологии в своих чипах.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

Ситуация с коронавирусом

Обеспокоенность инвесторов также вызывает ситуация с распространением коронавируса в Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник исключила дальнейшее ослабление ограничительных мер на фоне увеличения ежедневного прироста случаев заболевания в стране вдвое за последние три недели, сообщает Bloomberg.

Между тем, с начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 среды достигло 22 млн 059 тыс. 933 человек, увеличившись за сутки на 178 тыс. 075, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро вторника этот суточный показатель составлял 209 тыс. 672. Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 779 тыс. 557, излечились более 14 млн.

В Соединенных Штатах на 08:00 среды суммарно выявлено 5 млн 482 тыс. 370, скончались 171 тыс. 808, поправились почти 1,9 млн.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, в среду рубль продолжал удерживаться в диапазоне 73-73,6 руб./$1, пытаясь во второй половине дня вернуться к его нижней границе. "Определенное давление на рубль днем в среду оказывали попытки отката котировок фьючерса на нефть марки Brent ниже $45 за баррель при разнонаправленной динамике валют развивающихся стран. Однако обновление ключевыми фондовыми индексами США исторических максимумов на старте торгов и слабость позиций доллара способствовали оживлению спроса на активы развивающихся стран. На этом фоне восстановление наблюдалось на рынке ОФЗ, доходность которых снижается второй день подряд, а рубль отыгрывает внутридневные потери. Стабилизирует позиции рубля и близость налогового периода (25 августа предстоят выплаты НДПИ, НДС и акцизов)", - подчеркивает Локтюхов.

По словам аналитика, не исключено, что доллар продолжит демонстрировать слабость к ведущим валютам, чему может способствовать публикация протоколов с последнего заседания ФРС позднее вечером. "Протоколы могут подтвердить готовность регулятора сохранять выражено стимулирующую политику и на этом фоне пара "доллар-рубль" может локально опуститься в зону 72-73 руб./$1. Однако мы склонны ожидать возвращения американской валюты в верхнюю часть диапазона 70-75 руб./$1 ближе к концу месяца. Этому будут способствовать ожидаемое ослабление спроса на рисковые активы из-за перспективы замедления темпов оживления мировой экономики в условиях продолжающей свое распространение пандемии коронавируса и высокого риска обострения напряженности в американо-китайских отношениях в ходе завершающей фазе предвыборной кампании в США", - говорит Локтюхов.

"На валютном рынке день выдался для рубля достаточно волатильным, хотя он и ограничился диапазоном 73,0-73,5 в паре с долларом. Негативный отпечаток на позиции рубля накладывало дневное снижение котировок нефти, а также сохраняющиеся геополитические угрозы, в том числе из-за доклада спецкомитета Сената о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Однако затем доллар скорректировался и ближе к вечеру опускался ниже 73,1 руб./$1. Динамика рубля в паре с евро была схожей, а диапазон движения более широким. После роста в первой половине дня евро также скорректировался вниз в паре с рублем и к концу дня торговался вблизи 87 руб./EUR1. Поддержку российской валюте частично оказывали нефтяные котировки, возобновившие повышение на данных о снижении запасов нефти и бензина в США. Одновременно пара "евро-доллар" после нескольких неудачных попыток протестировать уровень $1,195 скорректировалась ниже $1,19, что усиливало падение евро на российском рынке", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок в среду вечером демонстрируют небольшое разнонаправленное движение после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране по итогам четвертой недели подряд.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в среду уменьшилась на 0,11% - до $45,41 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,19%, до $42,97 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизились на 1,632 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей.

ЦБ РФ в понедельник, 17 августа, продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 августа на 19,29 копейки, до 73,2392 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,36 копейки, до 87,4037 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 8,01 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,2857 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 7,43 копейки и составил 73,2907 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 311,544 млн, из которых $507,484 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 804,06 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 30,55 копейки, до 87,5372 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 17,84 копейки и составил 87,4209 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR346,644 млн, из которых EUR150,643 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR196,001 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МКБ остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,36% и 4,41% годовых соответственно, ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,5% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,62% и 4,63% годовых.