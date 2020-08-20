Падение розничной торговли в РФ в июле замедлилось до 2,6%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в июле 2020 года снизился на 2,6% по сравнению с показателем за июль 2019 года, до 2 трлн 843,2 млрд рублей, сообщил Росстат.

Падение оборота российской розницы в прошлом месяце замедлилось по сравнению с динамикой в предыдущие месяцы (-7,7% в годовом выражении в июне, -19,2% в мае, -23,2% в апреле).

Результат июля оказался значительно выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (-4,5%).

Но затормозился и рост отрасли от месяца к месяцу: если в мае оборот розничной торговли вырос на 6,7% по сравнению с полностью "нерабочим" апрелем, а в июне - на 15,8% по сравнению с маем, то в июле рост по сравнению с прошлым месяцем составил 8,2%.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в июле оставалась выше, чем годом ранее: 48,1% против 47,7%. Удельный вес непродовольственных товаров снизился до 51,9% с 52,3%.

Оборот розничной торговли продовольственными товарами, включая напитки, и табачными изделиями в июле сократился на 2,2% в годовом выражении, до 1 трлн 367,9 млрд рублей, а по сравнению с июнем вырос на 3,5%. В июне падение продовольственной розницы в годовом выражении составляло 3,7%, рост по сравнению с предыдущем месяцем - 5,4%.

Оборот непродовольственной розницы в июле сократился на 2,7% по сравнению с прошлогодним показателем (до 1 трлн 475,3 млрд рублей) после падения на 11,3% в июне. По сравнению с показателем за предыдущие месяц оборот розничной торговли непродовольственными товарами в июле вырос на 12,9% (в июне по сравнению с маем - на 28,8%).

В январе-июле 2020 года оборот розничной торговли в России, по данным Росстата, сократился на 5,8%, до 18 трлн 20,2 млрд рублей. Оборот продовольственной розницы снизился на 1,9% (до 9 трлн 116,4 млрд рублей), непродовольственной - на 9,4% (до 8 трлн 903,8 млрд рублей).

По итогам года падение оборота розничной торговли в России, согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", составит 5%. Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития (внесен правительство в середине июня), падение составит 5,2%.