"Газпром нефть" вывела небольшой проект "Зима" в топ по полке добычи

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" за несколько лет вывела небольшой добычной проект "Зима" в ХМАО в топ-3 по полке добычи в портфеле компании и видит большие перспективы роста на нем в ближайшие годы, сообщил начальник департамента по планированию, управлению эффективностью и данными блока разведки и добычи Игорь Шкиров в ходе телефонной конференции.

Он подчеркнул, что проект "Зима" расположен в регионе с развитой инфраструктурой, что значительно увеличивает его прибыльность. "Проект Зима с якорным активом месторождением имени Жагрина не перестает нас удивлять. Мы уже активно добываем на нем. Параллельно продолжаем доразведку, которая позволяет приращивать здесь высокоэффективные запасы. Суммарно за пять лет оценка извлекаемых запасов увеличилась в четыре раза. В этом году еще провели геологоразведочные работы, которые также оказались успешными, также существенно прирастили запасы", - сказал он.

"Газпром нефть" начала добычу на "Зиме" в 2019 году и, согласно материалам компании, рассчитывает к 2023 году добывать здесь 6 млн тонн нефти. В настоящее время извлекаемые запасы кластера - более 130 млн т нефти. Проект "Зима" входит в 1-ю группу по НДД.

Развитие проекта происходило очень интенсивно: в 2017 году было открыто месторождения им. А.Жагрина, в 2018 году - приобретены Северо-Вайское и Средне-Вайское месторождения, в 2019 году - начало промышленной добычи на месторождении им. Жагрина, в 2020 году - приобретен участок Карабашский 84. Проект также включает Западно-Зимний и Южно-Зимний участки