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Скачок цен на газ не сподвиг производителей в США восстановить добычу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на природный газ в США подскочили почти на 60% с конца июня, однако американские производители не спешат восстанавливать добычу, пишет The Wall Street Journal.

В конце июня июльские фьючерсы на газ на американской площадке Henry Hub подешевели до минимальных за последние четверть века $1,48/MMBtu, однако затем перешли к восстановлению благодаря погодным условиям и смягчению ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

По итогам торгов в четверг стоимость фьючерсов на газ с поставкой в сентябре составила $2,35/MMBtu, что на 6% выше, чем годом ранее. Контракты на газ с поставкой в декабре, когда наблюдается пик спроса в связи с отопительным сезоном, подорожали до $3,13/MMBtu.

В то же время компании, занимающиеся добычей газа в Аппалачи, с осторожностью подходят к восстановлению добычи, сниженной весной, пишет WSJ. Это поддерживает цены на газ, однако производители рискуют упустить период роста цен.

"Учитывая текущую ситуацию в мире, производители скорее реагируют на ослабление цен, чем на их рост", - отмечает аналитик BTU Analytics Анна Ленцмейер.

По ее словам, компании, работающие в регионе на границе Пенсильвании, Огайо и Вирджинии, особенно чувствительны к ценовым изменениям. Они могут значительно увеличивать поставки при минимальном бурении и быстро приспособиться к спросу.

Инвесторы делают ставку на акции производителей газа, особенно тех, которые работают в Аппалачи, включая EQT Corp. и CNX Resources Corp., капитализация которых с начала года выросла на 45,5% и 26% соответственно. Бумаги Range Resources Corp., в свою очередь, прибавили в цене более 69%.

Оптимизм инвесторов связан с расчетом на то, что начало отопительного сезона в северном полушарии совпадет с укреплением мировой экономики. Запасы газа снижаются из-за сокращения добычи в Аппалачи. Приостановка бурения нефтяных скважин также сказывается на предложении попутного газа.

Однако некоторые аналитики указывают на неопределенность экономического восстановления и возможность исчерпания места в хранилищах до начала зимы.

В EQT, которая в мае сократила добычу на 25% в ожидании роста цен, отмечают, что стоимость фьючерсов на ближайший год остается слишком низкой. Компания скорее продолжит сокращать добычу, чем начнет наращивать бурение.

CNX рассчитывает начать восстанавливать добычу на некоторых скважинах в начале ноября, однако может пересмотреть планы, если цены останутся на низком уровне.

США

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