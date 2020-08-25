Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:44Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

Состав индекса Dow Jones будет сильно изменен впервые за семь лет

Из него исключат акции ExxonMobil, Pfizer и Raytheon

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Акции Exxon Mobil Corp., Pfizer Inc. и Raytheon Technologies Corp. будут выведены из расчета фондового индекса Dow Jones Industrial Average в рамках самого крупного за семь лет пересмотра его состава.

Вместо них с 31 августа в Dow Jones будут включены бумаги разработчика "облачных" сервисов Salesforce.com, биофармацевтической компании Amgen Inc. и промышленно-технологической корпорации Honeywell International.

Пересмотр состава индекса производится в связи с объявленным в прошлом месяце решением Apple Inc. провести сплит акций 4:1, говорится в сообщении S&P Dow Jones Indices, рассчитывающей фондовый индекс.

С учетом того, что в Dow Jones более дорогие акции имеют более высокий вес, сплит акций Apple привел бы к сокращению веса технологических компаний в индексе, если бы S&P Dow Jones не внесла изменений в его состав. Включение в расчет Dow Jones Salesforce.com, Amgen и Honeywell компенсирует последствия решения Apple, отмечают в S&P Dow Jones.

Торги акциями Apple с корректировкой на сплит также начинаются в понедельник.

Вносимые изменения также помогут диверсифицировать состав Dow Jones за счет включения в него компаний из отраслей, еще не представленных в индексе, что "будет лучше отражать американскую экономику", отмечают в S&P Dow Jones.

Изменение состава индекса не отразится на его значении. На закрытие рынка в понедельник значение Dow Jones составило 28308,46 пункта, с начала 2020 года оно снизилось на 0,81%.

Dow Jones, в расчет которого входят акции 30 компаний, имеет 124-летнюю историю. В последний раз крупные изменения в его состав были внесены семь лет назад, когда Visa, Goldman Sachs и Nike были включены в него вместо Bank of America, Hewlett-Packard Co. и Alcoa.

Акции Exxon подешевели на 2,3% на дополнительных торгах в понедельник, Pfizer - на 1,3%, Raytheon - на 3%, Salesforce.com - подорожали на 3%, Amgen - на 4%, Honeywell International - на 3,9%.

Dow Jones

Новости

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Трейдеры предупредили о возможном подорожании перевалки зерна в Новороссийске

S&P500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Госдолг крупнейших стран достиг послевоенного рекорда, и сократить его будет сложно

"Рольф" через суд потребовал у ФНС материалы проверки, связанной с уголовным делом

Китай в июне сократил импорт газа по трубе до трехлетнего минимума

"Единая Россия" предложила возложить на "Газпром" траты на газификацию

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

Трамп допустил полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

Сети отелей Accor и IHG задумались о слиянии

Сети отелей Accor и IHG задумались о слиянии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');