Состав индекса Dow Jones будет сильно изменен впервые за семь лет

Из него исключат акции ExxonMobil, Pfizer и Raytheon

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Акции Exxon Mobil Corp., Pfizer Inc. и Raytheon Technologies Corp. будут выведены из расчета фондового индекса Dow Jones Industrial Average в рамках самого крупного за семь лет пересмотра его состава.

Вместо них с 31 августа в Dow Jones будут включены бумаги разработчика "облачных" сервисов Salesforce.com, биофармацевтической компании Amgen Inc. и промышленно-технологической корпорации Honeywell International.

Пересмотр состава индекса производится в связи с объявленным в прошлом месяце решением Apple Inc. провести сплит акций 4:1, говорится в сообщении S&P Dow Jones Indices, рассчитывающей фондовый индекс.

С учетом того, что в Dow Jones более дорогие акции имеют более высокий вес, сплит акций Apple привел бы к сокращению веса технологических компаний в индексе, если бы S&P Dow Jones не внесла изменений в его состав. Включение в расчет Dow Jones Salesforce.com, Amgen и Honeywell компенсирует последствия решения Apple, отмечают в S&P Dow Jones.

Торги акциями Apple с корректировкой на сплит также начинаются в понедельник.

Вносимые изменения также помогут диверсифицировать состав Dow Jones за счет включения в него компаний из отраслей, еще не представленных в индексе, что "будет лучше отражать американскую экономику", отмечают в S&P Dow Jones.

Изменение состава индекса не отразится на его значении. На закрытие рынка в понедельник значение Dow Jones составило 28308,46 пункта, с начала 2020 года оно снизилось на 0,81%.

Dow Jones, в расчет которого входят акции 30 компаний, имеет 124-летнюю историю. В последний раз крупные изменения в его состав были внесены семь лет назад, когда Visa, Goldman Sachs и Nike были включены в него вместо Bank of America, Hewlett-Packard Co. и Alcoa.

Акции Exxon подешевели на 2,3% на дополнительных торгах в понедельник, Pfizer - на 1,3%, Raytheon - на 3%, Salesforce.com - подорожали на 3%, Amgen - на 4%, Honeywell International - на 3,9%.