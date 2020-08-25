В "Детском мире" заявили об успешном преодолении кризиса

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В ритейлере "Детский мир" сообщили, что сеть успешно справляется с последствиями кризиса на фоне распространения коронавируса.

"Детский мир" успешно преодолевает кризис, вызванный пандемией COVID-19. По итогам второго квартала нашей команде удалось не только восстановить понесенные в апреле потери в выручке, но и увеличить скорректированную EBITDA на 2,9%", - сказала гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова, процитированная в сообщении.

По ее словам, в июле компания полностью нормализовала бизнес и вернулась к двузначному росту общих продаж на уровне 13,9%, несмотря на высокие темпы роста по итогам июля прошлого года (+18%). В этом месяце в "Детском мире" ожидают увеличения EBITDA не менее чем на 25% год к году.

По данным на 25 августа, все магазины сети "Детский мир" продолжают работать в обычном режиме, сообщил ритейлер.

Высокие результаты были достигнуты благодаря трансформации компании в омниканальный бизнес, что позволило ей оперативно адаптироваться к новым рыночным условиям, отметила глава ритейлера.

Среднесрочная перспектива

"На фоне новых рыночных возможностей и вызовов наша команда приняла решение обновить среднесрочную стратегию развития компании. В первую очередь, "Детский мир" планирует удержать лидерство в сегменте "Детство" и сохранить двузначные темпы роста продаж за счет развития омниканальной бизнес-модели", - добавила Давыдова.

Ритейлер планирует увеличить долю онлайн-продаж до 45% от общей выручки в среднесрочной перспективе благодаря развитию сервисов прямой доставки и сборки заказов в магазинах сети.

Давыдова также сообщила, что ритейлер намерен обеспечить доставку на следующий день не менее 80% всех онлайн-заказов за счет построения эффективной региональной логистической сети. "Кроме того, мы планируем значительно расширить ассортимент детских товаров до 2,4 млн наименований (SKU) за счет развития собственного маркетплейса", - сказала она.

К концу 2024 года "Детский мир" планирует открыть не менее 800 магазинов нового "сверхмалого" формата "ПВЗ Детмир", чтобы увеличить проникновение в малые города и населенные пункты, а также улучшить сервис доставки онлайн-заказов. При этом ритейлер сохраняет планы открыть не менее 300 магазинов традиционного формата сети "Детский мир" и сохранить двузначный уровень рентабельности по скорректированной EBITDA.

Кроме того, "Детский мир" принял решение о масштабировании сети магазинов товаров для животных "Зоозавр": в среднесрочной перспективе компания планирует открыть не менее 500 торговых точек и достичь 30% доли онлайн-продаж товаров для животных.

Итоги второго квартала

Ритейлер "Детский мир" во II квартале 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО на 28,6% по сравнению с показателем за II квартал 2019 года, до 1,357 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль (не включая бонусные начисления на основе акций и денежные выплаты в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента) снизилась на 29,4%, до 1,394 млрд рублей, сообщила компания.

EBITDA "Детского мира" в апреле-июне выросла на 4,4%, до 3,514 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 12,2% против 12% годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 2,9%, до 3,56 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 12,3%, как и годом ранее.

Выручка ритейлера увеличилась на 2,9%, до 28,836 млрд рублей.

Валовая прибыль сократилась на 6,6%, до 8,881 млрд рублей. Валовая маржа снизилась до 30,8% с 33,9% во II квартале прошлого года. Падение показателя было обусловлено снижением продаж высокомаржинальных товаров в апреле, а также проведением дополнительных промо-акций, отметила компания.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 12%, до 5,327 млрд рублей. Как процент от выручки расходы составили 18,5% против 21,6% годом ранее.

Чистый долг сократился на 4,8%, до 24,908 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,7х по сравнению с 2,1х на конец июня прошлого года.

Итоги полугодия

По итогам первого полугодия выручка "Детского мира" увеличилась на 7,1%, до 59,856 млрд рублей. Валовая прибыль повысилась на 2,1%, до 17,966 млрд рублей, валовая маржа составила 30% против 31,5% годом ранее.

EBITDA ритейлера выросла на 8,4%, до 5,436 млрд рублей. Рентабельность этого показателя повысилась до 9,1% с 9% годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась на 9,1%, до 5,82 млрд рублей, маржа скорректированной EBITDA составила 9,7% против 9,5% в первом полугодии прошлого года.

Чистая прибыль "Детского мира" по итогам января-июня упала на 49,7%, до 1,102 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 42,5%, до 1,409 млрд рублей.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию и обесценение, выплат LTI) составили 20,3% от выручки против 21,9% в первом полугодии прошлого года.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Акционеры компании - АФК "Система" (20,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (4,62%).