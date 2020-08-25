Инвестиции в основной капитал в России во II квартале упали на 7,6%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале 2020 года упали на 7,6% по сравнению со II кварталом прошлого года, говорится в публикации на сайте Росстата.

В номинальном выражении инвестиции оцениваются за II квартал 2020 года в 4 трлн 27,3 млрд рублей. В I квартале 2020 года рост инвестиций оценивался Росстатом в 1,2% в годовом выражении.

Ранее Росстат сообщал, что за I полугодие инвестиции в основной капитал в РФ упали на 4% по сравнению с I полугодием 2019 года (не приводил при этом динамики за II квартал).

В 2020 году экономисты прогнозируют падение инвестиций на 7,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце июля), в 2021 году - рост на 4,6%, в то время как Минэкономразвития ждет (по июньскому прогнозу) более глубокое падение инвестиций на 10,4% в 2020 году с последующим отскоком до 5,5% в 2021 году.