Рубль вечером заметно усилил падение к доллару и евро

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили рост, обновив локальные максимумы на Московской бирже во вторник вечером, рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 75,39 руб. в 19:00, что на 72 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется на максимальных отметках с 4 мая. Евро стоил 89,08 руб., подорожав на 1,115 рубля. При этом евро торгуется выше 89 руб. впервые с 30 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 89,78 копейки - до 81,55 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах вслед за большинством мировых площадок. Глобальные инвесторы выходят из рисковых активов на фоне фиксации прибыли и в ожидании дальнейших драйверов к движению. Дополнительное давление на рубль оказывает уменьшение спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат августа и рост геополитических рисков вокруг России.

Темы, связанные с политическим кризисом в Белоруссии и относительно предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального, оказывают дополнительное давление на рубль. Они обсуждались на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и первого замгоссекретаря США Стивена Бигана в ходе визита последнего в Москву.

В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили. После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером.

Высокопоставленный чиновник Евросоюза также заявил журналистам, что ЕС намерен требовать расследования предполагаемого отравления Навального. Ожидается, что эта тема будет затронута на предстоящем в Берлине 27-28 августа неформальном Совете ЕС по иностранным делам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напротив, счел некорректными разговоры о том, что Навальный был отравлен. По его словам, отравление можно рассматривать лишь как одну из версий причин произошедшего. "Пока также много других медицинских версий, что могло стать причиной этого состояния", - сказал он.

Поддержку игрокам продолжают оказывать новости относительно торговой сделки между США и Китаем. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом они заявили по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, сказано в сообщении на сайте американского торгового представительства.

В то же время накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

Инвесторы постепенно переходят в режим ожидания ежегодного мероприятия глав мировых ЦБ, которое организует ФРБ Канзас-Сити. Симпозиум в Джексон-Хоуле собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

"Рубль вновь начал дешеветь на фоне растущих геополитических рисков. В понедельник утром рубль устойчиво дорожал и даже достиг отметки 74,15 руб. за доллар, отыгрывая падение в конце прошлой недели. Однако ближе к вечеру его рост был во многом нивелирован. Власти Германии призвали Россию расследовать инцидент с Алексеем Навальным после того, как врачи из клиники, где он проходит лечение, заявили, что он, вероятно, был отравлен. Ранее представители США заявляли, что также внимательно следят за этой ситуацией", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

"Компании-экспортеры во вторник уплачивают в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Платежи оцениваются примерно в 300 млрд рублей. Инвесторы готовятся к выступлениям глав центральных банков на симпозиуме по кредитно-денежной политике, который проводит отделение ФРС в Канзасе. Встреча в этом году будет проходить онлайн 27-28 августа. Важных заявлений по монетарной политике не ожидается. Однако могут прозвучать заявления по другим мерам поддержки экономики и целевому уровню для инфляции", - говорит аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Цены на нефть растут во вторник вечером, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник повысилась на 1,66% - до $45,88 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 1,41% - до $43,22 за баррель.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 августа на 9,42 копейки, до 74,5126 руб., и увеличил курс евро на 15,6 копейки, до 88,059 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 37,84 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,708 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 45,09 копейки и составил 74,844 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 651,334 млн, из которых $601,373 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 49,961 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 38,15 копейки, до 88,236 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 63,53 копейки и составил 88,5641 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR432,321 млн, из которых EUR209,071 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR223,25 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ с 17 по 21 августа продавал валюту по 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 2 базисных пункта - до 4,39% и 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с понедельником - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.