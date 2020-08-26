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Visa научится сама одобрять или отклонять сделки от имени банков

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Компания Visa сообщила, что в октябре запустит обновленную систему дублирующего процессинга с использованием инструментов искусственного интеллекта (AI), которая сможет одобрять или отклонять транзакции по кредитным или дебетовым счетам от лица банков при сбоях в их собственных сетях.

Система будет называться Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP).

Сбои в работе банков ежегодно затрагивают несколько миллионов транзакций по кредитным и дебетовым картам, что приводит к неоправданному отклонению сделок, заявил Раджат Танеджа, ответственный за технологические инновации в компании.

В этих случаях владельцы карт вынуждены обращаться в банк за помощью, в то время как сами банки, а также торговые компании теряют выручку в случае отклонения сделок.

"Все это имеет последствия для бизнеса, однако нашим мотивом было улучшение потребительского опыта", - объяснил Танеджа.

Smarter STIP будет запускаться автоматически, если система Visa определит, что сеть самого банка недоступна, что может происходить, например, в случае стихийных бедствий, проблем с программным обеспечением и по другим причинам.

Обновленная система основана на алгоритмах глубокого обучения (deep learning), которые являются базой для технологий, используемых при разработке самоуправляемых автомобилей, цифровых голосовых помощников и систем распознавания лиц. Она была создана специалистами Visa, и компания получила три патента на разработанные технологии.

Погласно данным аналитической компании International Data Corp., банки направят в общей сложности порядка $7,1 млрд на разработку технологий с использованием искусственного интеллекта, а к 2024 году эти инвестиции увеличатся до $14,5 млрд.

Visa Раджат Танеджа

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