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Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в 2021 году пройдет в начале лета вместо традиционного января из-за пандемии коронавируса.

"Решение принималось нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Великую перезагрузку" в эпоху после COVID-19. Однако рекомендации экспертов говорят о том, что в январе мы не сможем сделать это безопасно", - отмечается в сообщении ВЭФ.

В течение недели с 25 января следующего года ВЭФ проведет в онлайн-формате "Давосские диалоги", в ходе которых мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

Подробная информация и конкретные даты проведения форума предстоящим летом будут объявлены позднее, отмечается в сообщении.

ВЭФ

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