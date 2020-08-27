Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 снизилась до нового минимума

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде августа снизилось до 4,45% с 4,52% в первой декаде месяца, очередной раз обновив абсолютный минимум, сообщается в материалах ЦБ РФ.

С начала 2020 года она снизилась на 1,56 процентного пункта с 6,01% в третьей декаде декабря 2019 года.

В десятку крупнейших розничных кредитных организаций РФ входят Сбербанк России, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и Московский кредитный банк.