ВТБ переуступил катарскому банку кредит "Русснефти" на $1,17 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Банк ВТБ переуступил права требований по кредиту "Русснефти" на $1,17 млрд катарскому банку CQUR Bank, следует из отчета нефтекомпании.

"В отчетном периоде кредит компании был переведен ПАО "Банк ВТБ" на нового кредитора - банк CQUR Bank LLC (Катар), о чем ПАО "Банк ВТБ" уведомило компанию в марте 2020 года", - сообщается в отчете.

При этом основные условия кредитного соглашения остались без изменения. Кредит CQUR Bank LLC обеспечен залогом обыкновенных акций материнской компании, а также залогом долей участия и акций ряда компаний группы, принадлежащих материнской компании. Одновременно отдельные дочерние компании группы и прочие связанные лица выступают солидарными поручителями по обязательствам "Русснефти" перед кредитором.

В отчете отмечается, что "Русснефть" проводит ежеквартальное погашение начисленных процентов по графику и в соответствии с установленной процентной ставкой на дату погашения. При этом в отчетном периоде компания выплатила общую сумму процентов по указанному кредитному соглашению в размере 2,7 млрд рублей по курсу на дату оплаты ($36 млн). Погашение основного долга не проводилось в течение отчетного периода, поскольку компания ведет переговоры с кредитором о реструктуризации задолженности, включая пересмотр действующего графика погашения кредита.

Сумма задолженности перед CQUR Bank LLC по основному долгу составляет 81,991 млрд рублей, или $1,172 млрд по курсу на дату отчетности, в том числе краткосрочная часть к погашению составляет $137 млн или 9,568 млрд рублей.

Текущая задолженность по процентам составляет 98,6 млн рублей ($1,4 млн по курсу на дату отчетности).

Как сообщалось, в 2015 году банк ВТБ открыл "Русснефти" кредит на $2,302 млрд (115,048 млрд рублей по курсу на дату получения) с первоначальным сроком погашения в марте 2023 года и фиксированной ставкой 8,3%. Кредитное соглашение несколько раз пересматривалось сторонами и в конце 2016 года было продлено до марта 2026 года, ставка в первые 3 месяца - LIBOR + 5,5% годовых. В декабре 2019 года подписано очередное дополнительное соглашение, график погашения, валюта, процентная ставка и остальные существенные условия кредитного соглашения оставлены без изменений.

ВТБ является акционером CQUR Bank с долей 19%. Катарский банк был зарегистрирован в январе 2019 года. По данным QFC (катарский правительственный орган регулирования - ИФ), объявленный уставный капитал кредитной организации составляет $100 млн, оплаченный капитал - $25 млн. В числе других крупных акционеров CQUR Bank помимо ВТБ - Amathus Investment Fund SPC Ltd.