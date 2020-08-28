Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили падение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дорожает к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников рынка в последний торговый день недели.

Курс доллара США составил 74,09 руб./$1 в 19:00, что на 87,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,17 руб./EUR1, подешевев на 43 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 67,48 копейки - до 80,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост и торгуется вблизи максимальных отметок с начала сессии к доллару и евро вечером в пятницу. Основное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на начавшемся в четверг двухдневном мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити.

Глава американского центробанка заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.

"Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Благоприятное влияние на рынки оказала также статистика по доходам и расходом граждан США. По данным министерства торговли страны, доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а их расходы повысились на 1,9%. Эксперты в среднем ожидали снижения доходов населения США в июле на 0,2% и роста расходов на 1,5%, сообщает trading Economics.

Кроме того, поддержку рынкам оказало решение Народного банка Китая укрепить курс юаня благодаря восстановлению экономики страны после эпидемии COVID-19. Курс юаня был повышен до 6,8891 за доллар, что стало максимальным значением с 23 января текущего года.

Как сообщило в пятницу агентство "Синьхуа", на укрепление юаня повлияли улучшение эпидемиологической ситуации в стране, повышение привлекательности юаневых активов, а также ослабление доллара на глобальном рынке.

Мнение эксперта о курсе рубля

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, после тяжелой недели, на которой рубль достигал отметки 76 руб. за доллар, он восстанавливается в ходе пятничных торгов. "Во многом в связи с перепроданными уровнями ранее, а также в связи с сегодняшним снижением доллара. Индекс доллара снижается к корзине валют, реагируя на "голубиные" комментарии Джерома Пауэлла. Новая стратегия ФРС, изложенная вчера на симпозиуме в Джексон-Хоуле, предполагает более терпимый подход к временному росту инфляции и отклонению занятости от её максимальных уровней. Такой "голубиный сдвиг" в долгосрочных целях говорит о том, что ФРС готова поддерживать ставки около нуля, возможно, в течение многих лет, чтобы помочь экономике оправиться от спада, вызванного коронавирусом. Поддержку рублю также оказывает перепроданный рынок ОФЗ, на который могут постепенно возвращаться инвесторы", - отмечает Наумова.

"Рубль с первых минут укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3 390 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,38%, на неделю - остались на уровне 4,43%, а на месяц - выросли до 4,52%. На текущей неделе мы настойчиво отмечали сильную перепроданность рубля. Также в последние дни наметилось восстановление спроса на ОФЗ по длинным выпускам. Решение ФРС о применении средней инфляции за период, а не конкретной величины, также работает в пользу российской валюты. ФРС допускает расширение реальных отрицательных ставок при ускорении инфляции. На этом фоне инструменты с положительной доходностью получат больше внимания со стороны консервативных инвесторов. Также в пятницу рубль поддерживают платежи в бюджет налога на прибыль. В случае сохранения относительно спокойного внешнеполитического фона рубль может отыграть до половины летних потерь. Во всяком случае, сложившаяся ситуация с текущим и будущем разрывом в доходностях способствует принятию риска в рамках carry trade", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому снижению в ходе торгов в пятницу, трейдеры следят за новостями об урагане "Лаура". При этом по итогам текущей недели котировки могут продемонстрировать рост.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в пятницу снизилась на 0,13% - до $45,03 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,07%, до $43,01 за баррель.

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.

ЦБ РФ с 24 по 26 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 59,72 копейки, до 74,6382 руб./$1, и уменьшил курс евро на 25,12 копейки, до 88,7448 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 64,35 копейки по отношению к четвергу и составил 74,481 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 65,49 копейки и составил 74,4529 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 693,98 млн, из которых $810,136 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 883,844 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 29,74 копейки, до 88,6081 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 18,03 копейки и составил 88,5677 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR414,992 млн, из которых EUR172,281 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR242,711 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) лишь слегка изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне 4,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,52% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 4,69% годовых.