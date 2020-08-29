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Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские регионы получат больше средств для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ.

В РоссииВладельцы 12 тыс. автомобилей смогут перевести их на газ, оплатив 10% стоимости работЧитать подробнее

Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики". Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ. Мишустин еще в июне увеличил ранее действовавший норматив с 30% до 60%.

Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года.

Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

Михаил Мишустин

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