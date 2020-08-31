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Фондовые индексы США закрылись ростом, Dow отыграл потери с начала года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, при этом индекс Dow Jones отыграл потери, понесенные с начала 2020 года.

"На текущий момент рынок акций, похоже, получает лучшее из двух миров, видя признаки улучшения экономической ситуации и сохранения крайне аккомодационной денежно-кредитной политики, при этом вскоре, вероятно, будут приняты новые налогово-бюджетные меры стимулирования", - говорит рыночный стратег StoneX Йосеф Аббаси, которого цитирует MarketWatch.

Ключевым событием для рынка на минувшей неделе было выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-й целевой показатель.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Комментарии Пауэлла являются "подтверждением, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе процентные ставки, вероятно, останутся низкими", говорит рыночный стратег Invesco Арнаб Дас, которого цитирует The Wall Street Journal.

Доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев в прошлом месяце повысились на 1,9%. Эксперты в среднем ожидали снижения доходов населения США в июле на 0,2% и роста расходов на 1,5%, сообщает trading Economics.

Индекс потребительской уверенности в США в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение индекса за август составляло 72,8 пункта, и эксперты не ожидали его пересмотра.

Акции Dollar General (SPB: DG) и Dollar Tree (SPB: DLTR) Inc. подешевели на 0,5 и 2,1% соответственно, хотя американские операторы сетей магазинов-дискаунтеров увеличили квартальные прибыль и выручку благодаря повышению спроса на дешевые товары из-за роста безработицы в стране, вызванного пандемией COVID-19.

Цена бумаг HP Inc. (SPB: HPQ) увеличилась на 6,2%. Компания показала более сильные, чем ожидалось, результаты в третьем финансовом квартале благодаря росту потребительского спроса на персональные компьютеры, включая ноутбуки, который частично компенсировал слабость продаж коммерческих принтеров.

Бумаги Coca-Cola Co. (SPB: KO) подорожали на 3,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков объявил о реорганизации операций, которая приведет к сокращению порядка 4 тыс. рабочих мест.

Котировки акций Dell Technologies Inc. выросли на 6,1%. Компания во втором финансовом квартале сократила чистую прибыль на 74%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) прибавили в цене 2,7% на новостях о том, что крупнейшая в США компания розничной торговли вела переговоры с Microsoft Corp. (SPB: MSFT) об объединении усилий для покупки американских операций популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, принадлежащего китайской ByteDance Ltd. Цена бумаг Microsoft увеличилась на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 161,60 пункта (0,57%) - до 28653,87 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 23,46 пункта (0,67%) и составил 3508,01 пункта. При этом индекс впервые закрылся выше отметки 3500 пунктов.

Nasdaq Composite вырос на 70,30 пункта (0,60%), достигнув 11695,63 пункта.

За неделю Dow набрал 2,6%, продемонстрировав рост по итогам третьей недели подряд, S&P 500 поднялся на 3,3%, Nasdaq - на 3,4%, оба индекса выросли пятую неделю подряд. Рост индекса Dow за месяц составил 8,4%, S&P 500 - 7,2%, Nasdaq - 8,8%.

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